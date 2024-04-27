Медаль в руках! Эстонская пара Калдвеэ и Лилль вышла в финал чемпионата мира по керлингу
Эстонская пара керлингистов Мари Калдвеэ и Харри Лилль обыграла Норвегию в полуфинале чемпионата мира и сегодня поборется за золото мирового первенства. Соперниками Эстонии в финале станет шведская пара.
Эстонская пара керлингистов обыграла норвежскую пару Кристин Скаслиен - Магнус Недреготтен со счетом 8:6 в напряженном полуфинале чемпионата мира.
Для Эстонии это знаковая победа и серьезный шаг на пути к путевке на зимние Олимпийские игры. Теперь Эстония заработала как минимум 23 квалификационных очка. Всего на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии попадут десять керлинговых пар, а по совокупности результатов чемпионата мира среди смешанных пар в этом и следующем году будут определены семь команд, которые выступят на Олимпиаде вместе с принимающей Италией.
Во втором полуфинале встретились швейцарская пара Бриар Шваллер-Хюрлиман и Янник Шваллер и шведская пара Изабелла и Расмус Врано. Швеция выиграла со счетом 6:3.
Финал состоится сегодня в 15.00 по эстонскому времени.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.