Медаль в руках! Эстонская пара Калдвеэ и Лилль вышла в финал чемпионата мира по керлингу

Для Эстонии это знаковая победа и серьезный шаг на пути к путевке на зимние Олимпийские игры. Теперь Эстония заработала как минимум 23 квалификационных очка. Всего на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии попадут десять керлинговых пар, а по совокупности результатов чемпионата мира среди смешанных пар в этом и следующем году будут определены семь команд, которые выступят на Олимпиаде вместе с принимающей Италией.