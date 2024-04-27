ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Вильнюсе: Нидерланды и Литва одержали уверенные победы

Нидерланды – Китай 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Китай вышел вперед только в начале второго периода. Отличился Юянг Хоу. В середине третьего периода Мингью Женг реализовал большинство и удвоил преимущество китайской сборной. В конце третьего периода голландцы сняли вратаря, но это не помогло и Жесен Жанг забросил шайбу в пустые ворота.

Испания - Литва 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. В начале второго периода Тадас Кумеляускас вывел хозяев турнира вперед. На 18-й минуте Паулюс Гинтаутас удвоил преимущество литовской сборной, а на 15-й минуте третьего периода Паулюс Гинтаутас установил окончательный счет в матче.

Эстония - Украина 19:30

На прошлом ЧМ, который состоялся в Таллинне, наша сборная заняла четвертое место. Эстония обыграла Сербию (2:1), Нидерланды (4:2), но затем уступила Украине (4:7), Японии (1:3) и Китаю (2:5).

Сборная Эстонии по хоккею готовилась к предстоящему ЧМ более двух недель, и в среду был объявлен окончательный состав из 20 человек для участия в турнире в Вильнюсе. В преддверии предстоящих игр были сыграны контрольные матчи с Литвой и Китаем. В первой игре было поражение со счетом 1:3, а во второй игре была крупная победа со счетом 5:1.

Сборная Эстонии по хоккею начнет турнир матчем против Украины, которой они проиграли зимой 3:5 и в прошлом году 4:7.

„За все то время, что я играю за сборную у нас еще не было такой качественной команды. Это подтверждается как жесткой конкуренцией за места в сборной, так и уровнем, на котором играют игроки. Мы уже сделали шаг вперед только в этом плане, и все понимают, что мы можем сделать следующий шаг в плане результатов“, — сказал Рооба перед турниром.

Сборная Украины