СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: Нидерланды сыграют с Китаем, Литва с Испанией, а Эстония померится силами с Украиной

Нидерланды – Китай 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Китай вышел вперед только в начале второго периода. Отличился Юянг Хоу. В середине третьего периода Мингью Женг реализовал большинство и удвоил преимущество китайской сборной. В конце третьего периода голландцы сняли вратаря, но это не помогло и Жесен Жанг забросил шайбу в пустые ворота.

Испания - Литва 16:00

В прошлом году сборная Испании заняла первое место во втором дивизионе группы А, где одержала пять побед из пяти. Также Испания дошла до третьего этапа олимпийского квалификационного турнира, где проиграла Японии (3:6), Венгрии (3:7) и Литве (0:2).

В последний раз Испания играла так высоко в 2011 году. Дориан Донат и капитан Алехандро Карбоннелл делят лидерство в сборной по результативности с восемью очками, но испанцам будет очень тяжело, если они хотят задержаться в первом дивизионе группы В.

Сборная Литвы одна из главных фаворитов предстоящего ЧМ. Эта команда очень мотивирована, ведь в 2023 году она вылетела из первого дивизиона А, где проиграла во всех пяти матчах и очень хочет вернуться назад. Преимущество домашних трибун должно им в этом помочь.

В пяти матчах прошлого ЧМ они забросили всего семь шайб, причем три из них - с клюшки 31-летнего Айвараса Бенджюса. Он будет играть в Вильнюсе, и на этом более низком уровне на него будут рассчитывать еще больше. Самый молодой игрок турнира - 17-летний Симонас Валивонис, выступающий за „Лиепая“, но неизвестно, сколько игрового времени ему будет давать тренер Рон Паско.

Эстония - Украина 19:30

На прошлом ЧМ, который состоялся в Таллинне, наша сборная заняла четвертое место. Эстония обыграла Сербию (2:1), Нидерланды (4:2), но затем уступила Украине (4:7), Японии (1:3) и Китаю (2:5).