СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: Нидерланды сыграют с Китаем, Литва с Испанией, а Эстония померится силами с Украиной
Сегодня в литовском Вильнюсе стартует чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы B. Нидерланды проиграли Китаю (0:3), Испания с Литвой (16:00), а Эстония с Украиной (19:30).
Нидерланды – Китай 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Китай вышел вперед только в начале второго периода. Отличился Юянг Хоу. В середине третьего периода Мингью Женг реализовал большинство и удвоил преимущество китайской сборной. В конце третьего периода голландцы сняли вратаря, но это не помогло и Жесен Жанг забросил шайбу в пустые ворота.
Испания - Литва 16:00
В прошлом году сборная Испании заняла первое место во втором дивизионе группы А, где одержала пять побед из пяти. Также Испания дошла до третьего этапа олимпийского квалификационного турнира, где проиграла Японии (3:6), Венгрии (3:7) и Литве (0:2).
В последний раз Испания играла так высоко в 2011 году. Дориан Донат и капитан Алехандро Карбоннелл делят лидерство в сборной по результативности с восемью очками, но испанцам будет очень тяжело, если они хотят задержаться в первом дивизионе группы В.
Сборная Литвы одна из главных фаворитов предстоящего ЧМ. Эта команда очень мотивирована, ведь в 2023 году она вылетела из первого дивизиона А, где проиграла во всех пяти матчах и очень хочет вернуться назад. Преимущество домашних трибун должно им в этом помочь.
В пяти матчах прошлого ЧМ они забросили всего семь шайб, причем три из них - с клюшки 31-летнего Айвараса Бенджюса. Он будет играть в Вильнюсе, и на этом более низком уровне на него будут рассчитывать еще больше. Самый молодой игрок турнира - 17-летний Симонас Валивонис, выступающий за „Лиепая“, но неизвестно, сколько игрового времени ему будет давать тренер Рон Паско.
Эстония - Украина 19:30
На прошлом ЧМ, который состоялся в Таллинне, наша сборная заняла четвертое место. Эстония обыграла Сербию (2:1), Нидерланды (4:2), но затем уступила Украине (4:7), Японии (1:3) и Китаю (2:5).
Сборная Эстонии по хоккею готовилась к предстоящему ЧМ более двух недель, и в среду был объявлен окончательный состав из 20 человек для участия в турнире в Вильнюсе. В преддверии предстоящих игр были сыграны контрольные матчи с Литвой и Китаем. В первой игре было поражение со счетом 1:3, а во второй игре была крупная победа со счетом 5:1.
Сборная Эстонии по хоккею начнет турнир матчем против Украины, которой они проиграли зимой 3:5 и в прошлом году 4:7.
„За все то время, что я играю за сборную у нас еще не было такой качественной команды. Это подтверждается как жесткой конкуренцией за места в сборной, так и уровнем, на котором играют игроки. Мы уже сделали шаг вперед только в этом плане, и все понимают, что мы можем сделать следующий шаг в плане результатов“, — сказал Рооба перед турниром.
Сборная Украины
Сборная Украины недавно выиграла олимпийский пре-квалификационный турнир, обыграв сборную Польши, которая входит в число участников элитного дивизиона чемпионата мира, наряду с канадцами, американцами, чехами, шведами. И сейчас сборная Украины рассматривается как главный фаворит мирового первенства в своем дивизионе и претендент на повышение в классе.
Примечательно, что всего этого могло бы и не быть, если бы не скандал, возникший вначале сезона. Федерация хоккея Украины была вынуждена уволить предыдущего тренера команды Вадима Шахрайчука, у которого нашли российский паспорт. Правда, в Федерации нашли и еще одну причину — Шахрайчук не смог вывести сборную в группу А на предыдущем ЧМ.
В преддверии ЧМ сборная Украины обыграла Китай (9:0) и Литву (5:2).
В прошлом году украинские хоккеисты забросили 35 шайб в пяти матчах, а шесть игроков набрало не менее десяти очков, в частности, капитан Игорь Мережко (3+10=13) и Алексей Ворона (5+8=13). Даниил Трахт возглавил список самых результативных игроков команды с шестью шайбами, но именно игра в обороне была их слабым местом. Они пропустили 16 шайб, что слишком много для такого уровня игры, поэтому если они смогут наладить нападение, но при этом навести порядок в обороне, то у украинской сборной есть все шансы для повышения в классе.
Турнирная таблица:
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