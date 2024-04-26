В центре Хельсинки открывается тоннель для велосипедистов стоимостью 33 млн евро

В Хельсинки 4 мая открывается велосипедный тоннель Kaisantunneli, ведущий от парка Кайсаниеми к площади Kansalaistori. Длина тоннеля составляет всего 220 метров, однако его стоимость и связанные с ним ожидания очень высоки. Тоннель обошелся городу в 33 млн евро.

Kaisatunneli откроет прямое сообщение между велодорогой Länsibaana, проходящей под проспектом Маннергейма, и парком Кайсаниеми, расположенным к востоку от железнодорожных путей. Маршрут станет главной велосипедной магистралью в центре Хельсинки.

Новый маршрут призван внести свой вклад в развитие велосипедного движения в столице. С его помощью также стремятся упорядочить движение в окрестностях железнодорожного вокзала, в особенности на улице Кайвокату.

Тоннель является одной из мер, с помощью которых город Хельсинки продвигает велосипедный спорт. С 1995 года в столице действует программа по увеличению велосипедного движения вдвое.

Муниципальные власти официально задались целью улучшить условия для пешеходного и велосипедного движения, а также расширить сеть велодорожек.

По оценкам, в самый пик летнего сезона новым тоннелем будут пользоваться порядка 10 000 велосипедистов ежедневно.