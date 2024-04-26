ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (793-й день) | Из-за видео власти Киева начали эвакуацию двух больниц
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
• За прошедшие сутки произошли 114 боевых столкновений. Российские войска нанесли четыре ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
• Под авиационные удары попали населенные пункты Сумы; Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая Харьковской области; Николаевка, Часов Яр, Спорное, Дылеевка, Выемка, Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеньевка, Бердичи, Александрополь, Архангельское, Новокалиново, Красногоровка, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области; Качкаровка, Ивановка Херсонской области.
• Под артиллерийским огнем находились более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• На купянском направлении украинские войска отразили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
• На лиманском направлении войска РФ провели 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Терны, Заречное Донецкой области.
• На бахмутском направлении ВСУ отразили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.
• На авдеевском направлении украинские войска отразили более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.
• На новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где войска РФ 19 раз пытались прорвать украинскую оборону.
• На ореховском направлении противник два раза атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
• На херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил три безуспешные атаки позиций украинских войск.
• За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному пункту управления и одному району сосредоточения личного состава противника.
О ситуации в регионах Украины к утру 26 апреля
• Запорожская область. За сутки российские войска ударили по региону 326 раз, применяя авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Под огнем находились восемь населенных пунктов. Поступило восемь сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
• Днепропетровская область. Вечером 25 апреля российские войска дважды ударили FPV-дронами по Никополю. После полуночи военные РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую общину. Погибших и пострадавших нет.
• Николаевская область. Вечером войска РФ обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину. В селе Ивановка повреждены жилые дома, пострадавших нет. Вечером и ночью под артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.
• Херсонская область. За сутки войска РФ обстреляли 19 населенных пунктов. Зафиксированы попадания в жилые кварталы, повреждены многоэтажки и шесть частных домов, торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили. Шесть человек получили ранения.
• Харьковская область. За сутки под артиллерийскими, минометными и авиационными обстрелами находились около 15 населенных пунктов. В поселке Боровая Изюмского района поврежден жилой дом. В городе Балаклея в ходе ракетных обстрелов поврежден железнодорожный вокзал. Ранены 11 человек.
Украинское командование вывело с фронта американские танки Abrams из-за угрозы со стороны российских дронов, пишет Associated Press.
По данным двух источников агентства среди американских военных чиновников, танкам стало слишком сложно действовать на передовой: их быстро обнаруживают и уничтожают российские беспилотники.
„Нет такой открытой местности, по которой можно просто проехать, не опасаясь обнаружения“, — рассказал журналистам один из собеседников.
Всего в ВСУ поступил 31 танк Abrams M1A1. Пять из них были потеряны, пишет AP. Уцелевшие танки отвели с линии фронта, и теперь США будут работать с украинскими военными над изменением тактики.
Днем в пятницу один мирный житель погиб в результате украинских обстрелов в Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По словам чиновника, утром 26 апреля под обстрелом находилось село Коровяковка Глушковского района.
„Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким“, — пишет Старовойт в своем телеграм-канале.
У России нет планов нападения на страны НАТО, утверждает Сергей Шойгу. „Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях“, — заявил Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.
По словам главы Минобороны РФ, войска Североатлантического альянса уже вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности.
В оккупированном Токмаке в результате обстрела многоэтажного жилого дома ранены четыре человека, сообщает назначенный Россией глава аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в ходе обстрела полностью разрушены четыре квартиры. Под завалами может находиться еще один человек. Все пострадавшие госпитализированы.
Четыре человека пострадали в результате российского удара по городу Дергачи в Харьковском районе, сообщает глава местной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, удар по центральной части города был нанесен управляемыми авиабомбами. В результате загорелся двухэтажный жилой дом.
Девятилетний мальчик ранен в результате российского артобстрела Никополя. По данным военной администрации Днепропетровской области, в городе повреждены четыре пятиэтажных жилых дома и газопровод. Ребенок находится в состоянии средней тяжести.
Польша не будет депортировать граждан Украины с просроченными паспортами, заявил глава польского МВД Марцин Кервинский в эфире телеканала TVN24. По словам Кервинского, люди с документами с истекшим сроком действия будут подлежать временной защите, как и все остальные украинские беженцы.
Министр также заверил, что Польша никому, в том числе властям Украины, не будет передавать личные данные украинцев.
После принятия в Украине нового закона о мобилизации власти страны запретили гражданам призывного возраста получать паспорта в консульских учреждениях за границей.
Украина вернула тела еще 140 погибших военных, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В частности, удалось репатриировать 112 тел воевавших на донецком направлении, 20 погибших на луганском направлении, пятерых — на сумском направлении, двух — на запорожском направлении, одного — на херсонском направлении. Репатриация проходила при содействии силовых ведомств Украины и Международного комитета Красного Креста.
В Сумской области в результате обстрела погибли две пожилые женщины, сообщило МВД Украины. Согласно заявлению, российские военные сбросили две авиабомбы на город Сумы и обстреляли гражданскую инфраструктуру города Белополье. По данным МВД, артиллерийский обстрел Белополья продолжался больше двух часов. „В результате атаки погибли две женщины, 77 и 69 лет. Три женщины получили ранения. Повреждены многоэтажки и частные дома“, — сказано в заявлении.
В Сумах авиационный удар, как сообщает МВД Украины, был нанесен по промышленному объекту — „предварительно, с использованием двух управляемых авиационных бомб“.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
• Группировка войск „Запад“ заняла более выгодные рубежи, нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Боровой Харьковской области, отразила контратаку в районе Тернов Донецкой области.
• „Южная“ группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в районах Максимильяновки, Катериновки, Парасковиевки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Красногоровки, отразила атаку в районе Невельского Донецкой области.
• Группировка войск „Центр“ улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Карловки, Новгородского и Архангельского, отразила восемь контратак в районах Новокалиново, Шумов, Бердычей, Семеновки, Очеретино и Нетайлово Донецкой области.
• Группировка „Восток“ заняла более выгодные рубежи, нанесла огневое поражение бригадам ВСУ в районе Урожайного Донецкой области.
• Группировка „Днепр“ за сутки нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоданиловки Запорожской области, Республиканца и Червоного Маяка Херсонской области.
• Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе Удачного Донецкой области, личный состав и технику ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи Харьковской области, а также живую силу и технику ВСУ в 112 районах.
• Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня „Ольха“, три авиационные управляемые бомбы Hammer.
На московском аэродроме уничтожен многоцелевой вертолет Ка-32, заявляет Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как утверждает спецслужба, вертолет сожгли в ночь на 26 апреля на аэродроме „Остафьево“, который принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием „Газпромавиа“. В заявлении ведомства утверждается, что вертолёт использовался для поддержки операций российской армии и полностью уничтожен.
Минобороны России не комментировало это утверждение. Издание „Важные истории“ (объявлено нежелательной в России организацией и „иноагентом“) пишет, что на самом деле уничтоженный Ка-32 — пожарный вертолет спасателей Московского авиационного центра.
Британская разведка в новом обзоре анализирует ситуацию на фронте в районе Авдеевки в Донецкой области.
• Продвижение российских войск к западу от Авдеевки в Донецкой области ускорилось в течение последней недели.
• Сухопутные войска армии РФ создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино, расположенное примерно в 15 километрах к северу от Авдеевки.
• С тех пор, как в середине февраля 2024 года российские войска взяли под контроль Авдеевку, этот район остается одним из основных направлений российских операций.
• Несмотря на постоянные высокие потери, существует высокая вероятность того, что вооруженные силы РФ способны непрерывно обстреливать украинские позиции в этом районе и взяли под контроль несколько небольших населенных пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за те полгода, что США не могли предоставить военную помощь Украине, российской армии удалось перехватить инициативу на поле боя. Об этом он сказал в рамках 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“, проходящего 26 апреля в онлайн-формате.
Зеленский подчеркнул, что сейчас украинские военные способны не только стабилизировать фронт, но и проводить деоккупацию территорий.
По словам Зеленского, Украине нужны поставки:
• дальнобойного оружия, чтобы для России не оставалось ни одного безопасного участка территории в Украине;
• систем противовоздушной обороны, в частности, как минимум семи батарей Patriot, чтобы сбивать российские боевые самолеты и не допускать их к украинским границам;
• артиллерии, чтобы сорвать контрнаступление, запланированное Россией, и остановить российские атаки и провести свои активные операции.
В Киеве в пятницу проходит срочная эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской, сообщает Киевская городская администрация. Одна из этих больниц детская.
Как сообщается, эвакуацию начали из-за распространившегося в интернете видео, в котором фактически анонсирован ракетный удар по этим больницам, потому что там якобы лечатся военные.
„Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы. Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы“, — сообщает Киевская госадминистрация.
„Пока нет ни одного подтверждения, которое бы свидетельствовало, что Россия на самом деле собирается нанести такие удары. Впрочем, для нас жизнь и здоровье наших людей и наших детей – самая высокая ценность. Поэтому, по соображениям безопасности, было принято решение об эвакуации двух больниц“, — сообщил чуть позже начальник Киевской военной администрации Сергей Попко.
Власти Киева не уточнили, о каком видео идет речь. Украинские СМИ предположили, что это ролик с выступлением главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, в котором тот упомянул адрес двух больниц в Киеве.
Служба безопасности Украины назвала „информационно-психологической спецоперацией“ заявление главы КГБ Беларуси о том, что в двух больницах в Киеве якобы находится „логово террористов и их пособников“.
„СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку РФ“, — говорится в сообщении украинской спецслужбы.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• В течение 26 апреля по состоянию на 18:00 зафиксировано 79 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Вооруженных сил Украины и населенным пунктам.
• На купянском направлении украинские военные отразили семь атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области.
• На лиманском направлении Силы обороны Украины отразили девять атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области, населенных пунктов Терны и южнее Заречного Донецкой области.
• На бахмутском направлении ВСУ отразили восемь атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Спорное и Ивановское Донецкой области, где ВС РФ пытались улучшить тактическое положение.
• На авдеевском направлении украинские военные отразили 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое Донецкой области.
• На новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать ВС РФ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное Донецкой области, где армия России при поддержке авиации 12 раз пыталась прорвать оборону ВСУ.
• На ореховском направлении ВС РФ при поддержке авиации три раза атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
• На херсонском направлении российская армия совершила три безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе Крынок Херсонской области.
• В течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
• Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, одну радиолокационную станцию, три средства противовоздушной обороны, одну станцию РЭБ, один склад материально-технических средств.
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