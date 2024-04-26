ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (793-й день) | Из-за видео власти Киева начали эвакуацию двух больниц

• На ореховском направлении противник два раза атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

• На новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где войска РФ 19 раз пытались прорвать украинскую оборону.

• На авдеевском направлении украинские войска отразили более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

• На купянском направлении украинские войска отразили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

• Под артиллерийским огнем находились более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

• За прошедшие сутки произошли 114 боевых столкновений. Российские войска нанесли четыре ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

По данным двух источников агентства среди американских военных чиновников, танкам стало слишком сложно действовать на передовой: их быстро обнаруживают и уничтожают российские беспилотники.

• Харьковская область. За сутки под артиллерийскими, минометными и авиационными обстрелами находились около 15 населенных пунктов. В поселке Боровая Изюмского района поврежден жилой дом. В городе Балаклея в ходе ракетных обстрелов поврежден железнодорожный вокзал. Ранены 11 человек.

• Херсонская область. За сутки войска РФ обстреляли 19 населенных пунктов. Зафиксированы попадания в жилые кварталы, повреждены многоэтажки и шесть частных домов, торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили. Шесть человек получили ранения.

• Николаевская область. Вечером войска РФ обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину. В селе Ивановка повреждены жилые дома, пострадавших нет. Вечером и ночью под артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.

• Днепропетровская область. Вечером 25 апреля российские войска дважды ударили FPV-дронами по Никополю. После полуночи военные РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую общину. Погибших и пострадавших нет.

• Запорожская область. За сутки российские войска ударили по региону 326 раз, применяя авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Под огнем находились восемь населенных пунктов. Поступило восемь сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

О ситуации в регионах Украины к утру 26 апреля

• За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному пункту управления и одному району сосредоточения личного состава противника.

• На херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил три безуспешные атаки позиций украинских войск.

„Нет такой открытой местности, по которой можно просто проехать, не опасаясь обнаружения“, — рассказал журналистам один из собеседников.

Всего в ВСУ поступил 31 танк Abrams M1A1. Пять из них были потеряны, пишет AP. Уцелевшие танки отвели с линии фронта, и теперь США будут работать с украинскими военными над изменением тактики.

Днем в пятницу один мирный житель погиб в результате украинских обстрелов в Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

По словам чиновника, утром 26 апреля под обстрелом находилось село Коровяковка Глушковского района.

„Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким“, — пишет Старовойт в своем телеграм-канале.

У России нет планов нападения на страны НАТО, утверждает Сергей Шойгу. „Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях“, — заявил Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.

По словам главы Минобороны РФ, войска Североатлантического альянса уже вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности.

В оккупированном Токмаке в результате обстрела многоэтажного жилого дома ранены четыре человека, сообщает назначенный Россией глава аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в ходе обстрела полностью разрушены четыре квартиры. Под завалами может находиться еще один человек. Все пострадавшие госпитализированы.

Четыре человека пострадали в результате российского удара по городу Дергачи в Харьковском районе, сообщает глава местной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, удар по центральной части города был нанесен управляемыми авиабомбами. В результате загорелся двухэтажный жилой дом.