26.04.2024, 19:20
Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в „Крокусе“
ФОТО: | AFP
Силовики задержали еще одного человека в рамках расследования дела о теракте в „Крокусе“. Об этом сообщает „Медуза“ со ссылкой на РБК.
По данным издания, задержанный — гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения.
Задержанному вменяют совершение теракта, повлекшего гибель людей (пункт „б“ части 3 статьи 205 УК РФ).
Всего в рамках расследования дела о теракте отправлены под арест более десяти человек, в том числе четверо предполагаемых террористов. Почти все они — граждане Таджикистана.
В результате теракта в „Крокус Сити Холле“ погибли 145 человек, более пятисот пострадали.
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