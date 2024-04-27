DELFI В УКРАИНЕ | Что сейчас с одесским двориком, где снимали сериал „Ликвидация“

Виктор говорит, что до полномасштабного вторжения в этот двор приезжало много туристов, их привозили автобусами. По словам мужчины, жильцов это не тревожило. „Одесская такая натура, что мы всегда гостеприимны“, - поясняет он, добавляя, что во дворе все жильцы друг друга знают, живут как одна большая семья, как и в фильме.

Бывало такое, что туристы попадали на застолье жильцов, и тогда те всегда приглашали гостей присоединиться.

По словам Виктора, лестница, ведущая в квартиры Гоцмана и тети Песи, сейчас выглядит иначе, ее пришлось ремонтировать - время берет свое.

Мама Виктора была свидетельницей того, как снимали фильм. Она вспоминает сцену, когда по лестнице поднимали пианино. По словам женщины, съемочная группа приняла решение извлечь весь внутренний механизм, чтобы легче было поднимать тяжелый инструмент.

„Обещали даже продолжение, ходили, смотрели, но ничего не получилось“, - говорит мама Виктора.

Она вспоминает, что в один из дней у съемочной группы украли утюг, которым гладили костюмы. „Это же Одесса“, - с улыбкой говорит она. А потом как-то решили подшутить над кем-то из съемочной группы. По словам женщины, тот во дворе сушил ботинки. Их спрятали. Одесситы согласились вернуть их, но только за 4 бутылки пива.

В квартире, где по фильму жил Гоцман, сейчас никто не живет. Жильцы одесского дворика говорят, что владелец Олег в последнее время злоупотребляет алкоголем. Но иногда он проводит экскурсию по квартире для желающих.

Позицией актеров - в том числе Машкова, который и сыграл Гоцмана, жильцы одесского дворика не довольны, но подробно говорить на эту тему не хотят.