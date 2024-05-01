„Мы не пожимаем руки предателям“. Впервые оглашены подробности обмена офицера КаПо Эстона Кохвера на госизменника Алексея Дрессена

Хотя Тоотс практически всегда отказывался от интервью, известно, он был причастен к ряду громких дел. Например, он слишком хорошо знает, как шла работа над возвращением в Эстонию офицера КаПо Эстона Кохвера, который был захвачен российскими спецслужбами на территории Эстонии в 2014 году и насильно вывезен в Россию. Кохвер вернулся в Эстонию год спустя: его обменяли на осужденного за государственную измену Алексея Дрессена.