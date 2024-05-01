Эстонский Экспресс
01.05.2024, 12:23

„Мы не пожимаем руки предателям“. Впервые оглашены подробности обмена офицера КаПо Эстона Кохвера на госизменника Алексея Дрессена

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Eero Epner

Заместитель генерального директора Полиции безопасности и многолетний руководитель эстонской контрразведки Александр Тоотс в конце марта покинул свой пост.

Хотя Тоотс практически всегда отказывался от интервью, известно, он был причастен к ряду громких дел. Например, он слишком хорошо знает, как шла работа над возвращением в Эстонию офицера КаПо Эстона Кохвера, который был захвачен российскими спецслужбами на территории Эстонии в 2014 году и насильно вывезен в Россию. Кохвер вернулся в Эстонию год спустя: его обменяли на осужденного за государственную измену Алексея Дрессена.

Когда обменяли Эстона Кохвера, но пресса еще ничего не знала, Тоотс сидел в одном кабинете с самим Кохвером, тогдашним министром внутренних дел Ханно Певкуром и Арнольдом Синисалу. Напряжение начало отпускать. Это был долгий и трудный процесс.

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