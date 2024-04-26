Яан Тоотс купил трехкомнатную квартиру в Нарве с видом на променад и крепости. Пока непроданных квартир в элитном доме много

Стать соседом мэра по шестиэтажному дому еще можно, так как продана или забронирована только малая часть квартир в строящемся элитном доме, но вот стать соседом по этажу, да еще с так называемым пятикроновым видом (говорят, что вид с этого места похож на изображение банкноты в 5 крон Банка Эстонии образца 1991-го года - ред.) - уже не получится. Самые привлекательные квартиры с точки зрения панорамы за окном - на променад и реку Нарва с двумя крепостями по берегам - уже раскуплены.

По словам Тоотса, это один из лучших видов вообще в Эстонии. С тех пор, как Тоотс занял пост мэра в Нарве, с октября прошлого года, ему приходится жить в отеле в Нарва-Йыэсуу или уезжать домой в Тарту, потому что он не может найти себе достойное жилье в городе. И уже на этапе переговоров с застройщиком, Rand&Tuulberg, что он все-таки продолжит строительство, идея которого существует с 2016 года, Тоотс был намерен купить квартиру в этом доме.

Мэр сказал, что покупает маленькую квартиру, она всего будет около 60 метров с балконом. А среди 45 квартир этого дома есть по проекту и четырехкомнатные двухэтажные квартиры по 116 кв. метров с террасами на крыше. Есть, к слову, и однокомнатные - на 33 кв. метра. В них будут большие пластиковые окна от пола до потолка, высота потолков составит в основном 2,7 метров.

На данный момент, если верить сайту проекта, забронировано 13 квартир. Цена квадратного метра в новом доме около 3000-4000 евро. И опасения, что не все квартиры будут распроданы, до сих пор есть. По планам застройщика, это будет небольшой жилой квартал Joaoru Residentsid из пяти домов, сейчас строится первый. Но если останутся пустые квартиры, то, возможно, застройщики подумают о следующих вложениях в строительство. Рабочие трудятся так быстро, что есть вероятность: здание сдадут еще до конца 2024 года, хотя по плану строители должны представить его в марте 2025 года.