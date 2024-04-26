26.04.2024, 19:10
МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: чья в Эстонии русская церковь, чьи в Эстонии русские школы?
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Когда был объявлен переход на эстонский язык образования, стали раздаваться голоса, возмущенные решением властей. Аргумент был простой: „это травмирует детей“. Теперь же, когда министр МВД Лаури Ляэнемест вплотную занялся вопросом Эстонской православной церкви, подчиненной Московскому патриархату, а так же нанес визит в ставропигиальный Пюхтицкий монастырь, предложив тем и другим „развод“ с Москвой, в нашем обществе стали популярны мнения, что это не иначе как оскорбление чувств православных верующих. Почти гонения.