МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: чья в Эстонии русская церковь, чьи в Эстонии русские школы?

Верующих бабушек выгонять не будут

Когда мир узнал о преступлениях российской армии в городе Буча и других населенных пунктах Киевской области, смелые девушки перед российским посольством в Таллинне устроили акцию протеста, надев на головы черные пакеты, а на тело - нижнее белье, окрашенное красной краской. По задумке авторов такая акция должна была наглядно показать, как российские военные поступают с мирным украинским населением. Это возмутило часть русскоязычной общественности; противники акции возражали: „Это видят дети! Это травмирует детей!“ Здесь следует задать им вопрос: а если бы дети, не дай бог, увидели то, что происходит с женщинами и детьми на оккупированных территориях, это их не травмировало бы?