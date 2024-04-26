Мнение
26.04.2024, 19:10

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: чья в Эстонии русская церковь, чьи в Эстонии русские школы?

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Вид на Александро-Невский собор
Вид на Александро-Невский собор
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Когда был объявлен переход на эстонский язык образования, стали раздаваться голоса, возмущенные решением властей. Аргумент был простой: „это травмирует детей“. Теперь же, когда министр МВД Лаури Ляэнемест вплотную занялся вопросом Эстонской православной церкви, подчиненной Московскому патриархату, а так же нанес визит в ставропигиальный Пюхтицкий монастырь, предложив тем и другим „развод“ с Москвой, в нашем обществе стали популярны мнения, что это не иначе как оскорбление чувств православных верующих. Почти гонения.

Верующих бабушек выгонять не будут

Когда мир узнал о преступлениях российской армии в городе Буча и других населенных пунктах Киевской области, смелые девушки перед российским посольством в Таллинне устроили акцию протеста, надев на головы черные пакеты, а на тело - нижнее белье, окрашенное красной краской. По задумке авторов такая акция должна была наглядно показать, как российские военные поступают с мирным украинским населением. Это возмутило часть русскоязычной общественности; противники акции возражали: „Это видят дети! Это травмирует детей!“ Здесь следует задать им вопрос: а если бы дети, не дай бог, увидели то, что происходит с женщинами и детьми на оккупированных территориях, это их не травмировало бы?

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