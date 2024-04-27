Ремонт и содержание улиц, поддержка хоккеистов - на это решили выделить допбюджет в Нарве

Бюджет текущего года решили увеличить на один миллион шестьсот шестьдесят одну тысячу евро. В основном это средства на ремонтно-строительные работы и на поддержку хоккейной команды Нарвы, которая стала чемпионом в этом сезоне.

„Есть неудовлетворенные пожелания от департаментов и муниципальных учреждений, - сказал по итогам сессии депутат Алексей Евграфов, лидер фракции Narva, - вернемся к их рассмотрению при утверждении второго дополнительного бюджета в июне“.

В дополнительном бюджете появилась уточненная информация по средствам фонда выравнивания и поддержки, а также по дополнительным целевым средствам.

Как пишет канцелярия нарвского горсобрания, в связи с тем, что средств, запланированных в бюджете текущего года, недостаточно для заключения договоров о закупках в рамках организованных закупочных процедур, в дополнительном бюджете предусмотрели дополнительные средства на ремонтно-строительные работы. Например, 347 000 евро - на круглогодичное содержание городских улиц, 221 200 евро - на содержание городских зеленых зон, 209 700 евро - на строительные работы на улицах Hariduse, Kraavi, Karja, Vaeselapse, Vestervalli в части Старого города.

На сессии депутаты, по предложению фракции Narva, поддержали выделение Нарвской спортивной школе „Паэмурру“ 68 860 евро. Из которых 18 860 евро пойдут для премирования игроков хоккейной команды за победу в чемпионате Эстонии Unibet в сезоне 2023/2024, а 50 000 евро - на подготовку к участию и участие хоккейной команды в континентальном кубке.

„Замечательно, что голосами правящей фракции утвердили поправку и выделили деньги чемпионам Эстонии по хоккею, - прокомментировал Алексей Евграфов. - Это единственная муниципальных команда, которая играет в высшей лиге. Narva Trans и Narva United, которые играют, соответственно, в футбол и зальный футбол, являются частными клубами“.