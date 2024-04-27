Ремонт и содержание улиц, поддержка хоккеистов - на это решили выделить допбюджет в Нарве(4)
Дополнительный бюджет Нарвы приняли 25 апреля, в четверг, на сессии городского собрания. Это был один из главных вопросов депутатского обсуждения.
Бюджет текущего года решили увеличить на один миллион шестьсот шестьдесят одну тысячу евро. В основном это средства на ремонтно-строительные работы и на поддержку хоккейной команды Нарвы, которая стала чемпионом в этом сезоне.
„Есть неудовлетворенные пожелания от департаментов и муниципальных учреждений, - сказал по итогам сессии депутат Алексей Евграфов, лидер фракции Narva, - вернемся к их рассмотрению при утверждении второго дополнительного бюджета в июне“.
В дополнительном бюджете появилась уточненная информация по средствам фонда выравнивания и поддержки, а также по дополнительным целевым средствам.
Как пишет канцелярия нарвского горсобрания, в связи с тем, что средств, запланированных в бюджете текущего года, недостаточно для заключения договоров о закупках в рамках организованных закупочных процедур, в дополнительном бюджете предусмотрели дополнительные средства на ремонтно-строительные работы. Например, 347 000 евро - на круглогодичное содержание городских улиц, 221 200 евро - на содержание городских зеленых зон, 209 700 евро - на строительные работы на улицах Hariduse, Kraavi, Karja, Vaeselapse, Vestervalli в части Старого города.
На сессии депутаты, по предложению фракции Narva, поддержали выделение Нарвской спортивной школе „Паэмурру“ 68 860 евро. Из которых 18 860 евро пойдут для премирования игроков хоккейной команды за победу в чемпионате Эстонии Unibet в сезоне 2023/2024, а 50 000 евро - на подготовку к участию и участие хоккейной команды в континентальном кубке.
„Замечательно, что голосами правящей фракции утвердили поправку и выделили деньги чемпионам Эстонии по хоккею, - прокомментировал Алексей Евграфов. - Это единственная муниципальных команда, которая играет в высшей лиге. Narva Trans и Narva United, которые играют, соответственно, в футбол и зальный футбол, являются частными клубами“.
Другого мнения в отношении выделения денег хоккейной команде придерживается оппозиционная фракция. „Мы не против вознаграждений за превосходные достижения и результаты, но стоило бы найти на эти действия другое покрытие, а не увеличивать и так большой минус поступлений от подоходного налога, - прокомментировал депутат Денис Ларченко итоги вчерашней сессии горсобрания. - Наша фракция была обеспокоена тем, что правящая фракция вышла с поправкой на 68 тысяч евро, цель которой премирование хоккеистов“.
Ларченко добавил, что для таких целей можно было бы использовать резервный фонд мэра. „К тому же мы видим, что сегодня резервный фонд уже был использован для организации „застолий“, - сказал он. - Напомню, что прием мэра 23 февраля обошелся городу почти в 20 тысяч евро“.
Денис Ларченко аргументирует такую позицию тем, что доходная часть города оставляет желать на данный момент лучшего. „Уже сегодня мы видим, что запланированные поступления от подоходного налога не соответствуют действительности, - сказал он. - На дворе только апрель, а минус уже составляет более 270 тысяч евро. При этом стоит также отметить, что расходная часть сейчас отображает только частичное покрытие обязательств города“.
Депутат привел в пример факт, что расходы на коммунальные услуги во многих подведомственных учреждениях запланированы только на девять месяцев. По его словам, в своей фракции они решили, что дополнительный бюджет в этот раз будет включать исключительно минимальные правки и корректировки.
„Во всем остальном этот допбюджет остался принципиально консервативным, - объяснил Ларченко. - Сегодня это наилучшее решение, так как экономика региона, а также рынок труда сейчас претерпевает определенные трудности“.
Теперь бюджет Нарвы на текущий год составляет 115 миллионов и примерно 860 тысяч евро.
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