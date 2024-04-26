Российские и белорусские фехтовальщики не будут участвовать в Олимипаде-2024

Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо заявил, что фехтовальщики из России и Беларуси не поедут на Олимпиаду.

На олимпийский квалификационный турнир в Люксембурге, который станет последним перед Олимпиадой-2024, не заявился никто из Беларуси или России. Также они не принимали участия в предыдущих квалификационных соревнованиях.

"К сожалению, нет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата подачи заявок прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было", – цитирует Скарсо France24 .

11 апреля россияне отвергли условия FIE. "Ни один из российских фехтовальщиков на Олимпиаду не поедет", - сообщил изданию Sports.ru глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

"Что касается Олимпиады, то мы свою принципиальную позицию обозначили – мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, неправильный россиянин", - добавил он.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.