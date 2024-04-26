„Они нытики“. Бригада украинской армии сдала свои позиции россиянам. Почему российский прорыв очень опасен?

23 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что украинская армия потеряла село Очеретино в Донецкой области. Якобы бойцы 115-й механизированной бригады Украины самовольно покинули свои позиции. Эта бригада сформирована из бойцов территориальной обороны.

С тех пор украинские СМИ и социальные сети ищут виновных. Но дыра в украинской обороне создала очень опасную ситуацию. Российская армия вывела на бой под Очеретино находившуюся в резерве 55-ю мотострелковую бригаду, украинцы вернули в Очеретино 47-ю механизированную бригаду, удерживавшую ее перед 115-й механизированной бригадой, туда же была переброшена из резерва 100-я механизированная бригада.