26.04.2024, 14:15
„Они нытики“. Бригада украинской армии сдала свои позиции россиянам. Почему российский прорыв очень опасен?
Россияне пробили дыру в обороне украинской армии, ситуация сложная
ФОТО: | YouTube
Украинские вооруженные силы преподнесли российской армии неожиданный „подарок“, который может дорого обойтись на востоке Украины.
23 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что украинская армия потеряла село Очеретино в Донецкой области. Якобы бойцы 115-й механизированной бригады Украины самовольно покинули свои позиции. Эта бригада сформирована из бойцов территориальной обороны.