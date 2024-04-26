Яан Тоотс летит в Душанбе говорить об открытии торгового представительства Таджикистана в Нарве(1)
С 26 апреля по 1 мая мэр Нарвы будет находиться в командировке в Таджикистане. Вместе с ним летят эстонские предприниматели, заинтересованные в бизнес-контактах с восточной страной, которая обладает большим запасом полезных ископаемых.
Речь о поездке представителей от Нарвы в Таджикистан идет уже почти месяц, с тех пор, как появились новости, что таджикская компания откроет Торговый дом в Эстонии для продвижения на европейский рынок своего сырья и местной продукции. Но, по словам мэра, он после получения приглашения от таджикских бизнесменов не мог решить, точно ли стоит ехать ему лично.
На всякий случай Тоотс сделал запрос в министерство иностранных дел о статусе Таджикистана по отношению к Эстонию: ходят разные слухи об отношениях президентов России и этой страны. Кроме того, Тоотс был готов лететь, если будет приглашение от более статусного лица.
„Я хотел знать, кто меня будет принимать, какие будут разговоры, какую цель преследует та сторона, - рассказал мэр на встрече с журналистами 25 апреля. - Они хотят открывать здесь торговое представительство, подписали уже соглашение с местными бизнесменами, теперь хотят знать мнение и отношение к этому проекту Нарвы“.
Мэр подчеркнул, что он будет говорить от имени города, а не страны. „Все, что касается Нарвы, все полномочия у меня есть, это согласовано и с нашей фракцией“, - сказал он.
По словам мэра, в МИД Эстонии ему ответили, что отношения с Таджикистаном Эстония поддерживает. И в командировку вместе с Тоотсом отправятся делегация Эстонской торгово-промышленной палаты и представители крупного эстонского бизнеса, среди которых, кстати, будет супруга мэра - Эве Тоотс. А приглашение мэру в итоге пришло от первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насредина Исматулло и гендиректора правительственного агентства по экспорту Бахриддина Сироджиддинзода. Официальная цель визита, согласно приглашению, - развитие экономических отношений между Нарвой и Таджикистаном.
„Я считаю, что если мэра небольшой Нарвы принимает заместитель министра страны, в которой живет десять миллионов человек, то их интерес к сотрудничеству с нами большой, это высокий уровень приглашения и отказываться некрасиво“, - сказал Тоотс на встрече с журналистами.
Со страной ему знакомиться будет некогда, каждый день у Тоотса запланировано по три встречи на высшем уровне. „Может быть, они захотят что-то построить у нас, кроме открытия торгового представительства, но таких предварительных проектов пока нет, - сказал мэр. - Я считаю, будет польза для города Нарва, если появится вариант, что они будут здесь что-то строить. У нас промышленный регион. Наш промпарк строили для развитие отношений с Россией, когда планировалось, что Россия будет здесь открывать свои представительства компаний, но отношения сейчас с нашим соседом не добрые, а с Казахстаном, Таджикистаном и Азербайджаном у нас хорошие отношения, как сказали мне в Министерстве иностранных дел“. Мэр отметил, что Таджикистан - богатое государство, где „есть почти вся таблица Менделеева, хотя, конечно, люди там не живут богато“. И добавил: „Мне интересно, чтобы в промышленный регион Нарвы пришли бизнес-компании“.
За три дня, с понедельника по среду, мэр встретится с заместителем главы города Душанбе, который отвечает за внешние связи, с замом, отвечающим за торговые отношения. У него пройдут встречи в Агентстве по экспорту при правительстве и в Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан, в министерстве экономического развития, торговли и промышленности. Также Тоотс отправится знакомиться с Хатлонской областью Таджикистана, в которой проживает 1,5 миллиона человек.
На первое мая запланирована встреча Тоотса с первым заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан.
На вопрос одного из журналистов, не получится ли так, что Таджикистан начнет экспортировать товары из России, мэр ответил, что у нас есть компетентные органы, которые это проверяют, есть полиция безопасности. И подчеркнул, что КаПо в курсе его командировки.
Интересно, что, по словам мэра, он отказался от командировочных денег. „Они мне не нужны, - сказал Тоотс. - Я вообще здесь работаю не за деньги, а это миссия для меня. Мэр Нарвы получает самую маленькую зарплату, как и мэр Нарва-Йыэсуу, 4000 и минус подоходный налог“.
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