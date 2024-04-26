Яан Тоотс летит в Душанбе говорить об открытии торгового представительства Таджикистана в Нарве

Речь о поездке представителей от Нарвы в Таджикистан идет уже почти месяц, с тех пор, как появились новости, что таджикская компания откроет Торговый дом в Эстонии для продвижения на европейский рынок своего сырья и местной продукции. Но, по словам мэра, он после получения приглашения от таджикских бизнесменов не мог решить, точно ли стоит ехать ему лично.

На всякий случай Тоотс сделал запрос в министерство иностранных дел о статусе Таджикистана по отношению к Эстонию: ходят разные слухи об отношениях президентов России и этой страны. Кроме того, Тоотс был готов лететь, если будет приглашение от более статусного лица.

„Я хотел знать, кто меня будет принимать, какие будут разговоры, какую цель преследует та сторона, - рассказал мэр на встрече с журналистами 25 апреля. - Они хотят открывать здесь торговое представительство, подписали уже соглашение с местными бизнесменами, теперь хотят знать мнение и отношение к этому проекту Нарвы“.

Мэр подчеркнул, что он будет говорить от имени города, а не страны. „Все, что касается Нарвы, все полномочия у меня есть, это согласовано и с нашей фракцией“, - сказал он.

По словам мэра, в МИД Эстонии ему ответили, что отношения с Таджикистаном Эстония поддерживает. И в командировку вместе с Тоотсом отправятся делегация Эстонской торгово-промышленной палаты и представители крупного эстонского бизнеса, среди которых, кстати, будет супруга мэра - Эве Тоотс. А приглашение мэру в итоге пришло от первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насредина Исматулло и гендиректора правительственного агентства по экспорту Бахриддина Сироджиддинзода. Официальная цель визита, согласно приглашению, - развитие экономических отношений между Нарвой и Таджикистаном.

„Я считаю, что если мэра небольшой Нарвы принимает заместитель министра страны, в которой живет десять миллионов человек, то их интерес к сотрудничеству с нами большой, это высокий уровень приглашения и отказываться некрасиво“, - сказал Тоотс на встрече с журналистами.