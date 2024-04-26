Помогите малышке расти без боли! Трехлетняя девочка с редким заболеванием нуждается в дорогом лекарстве

Причина заболевания неизвестна. Это генное изменение, которое влияет на тело, но не на умственные способности ребенка. Препарат Voxzogo обращает течение заболевания вспять: оно способствует росту рук и ног и тем самым улучшению пропорций тела. Таким образом также снижается болезненная нагрузка на спину и ноги и улучшается повседневная жизнь. Единственной альтернативой медикаментозному лечению является операция по удлинению конечностей, но восстановление после нее сложное и длительное, а вероятность осложнений очень высока, поэтому операцию проводят только в случае крайней необходимости.

Ловиизе начала принимать это лекарство в августе прошлого года. По словам мамы, с тех пор девочка с каждым днем ​​становится сильнее и активнее, а ее рост увеличился на целых 5,5 сантиметров! Ловиизе больше не приходится наблюдать за уроками гимнастики со скамейки в детском саду – теперь она в них замечательно участвует и умудряется не отставать от своих одногруппников на коротких прогулках.

Но если лечение будет прервано, Ловиизе не сможет самостоятельно выполнять даже самые простые задачи: завязывать шнурки, дотягиваться до выключателей и магазинных полок. Заболевание также может повлиять на психическое здоровье, поскольку нестандартные пропорции тела ребенка могут пугать окружающих и мешать заводить друзей.

Пожалуйста, помогите Ловиизе расти – чтобы девочке не пришлось терпеть боль и чтобы она могла познавать мир вместе со своими сверстниками!

Пожертвование можно удобно сделать через сайт Детского фонда, выбрав „Loviisele ravim“ в форме пожертвования или позвонив на благотворительный телефонный номер:

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