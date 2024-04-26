МНЕНИЕ | Как Кремль пытается удержать российскую молодежь

К сожалению, идеологическая обработка молодежи не ограничивается предложением одиозных идей в прессе. Она активно реализуется, притом не только в рамках учебной программы, но и на факультативном уровне. Если мы посмотрим государственные программы развития патриотизма в молодежной среде, которые на данный момент являются приоритетными, все они так или иначе посвящены войне.

Пропагандисты пошли еще дальше и предложили попросту убрать слово „ тоталитаризм “ из школьной программы. Именно такую идею высказали колумнисты деловой газеты „Взгляд“. Их возмущение вызвали перечисленные в школьных учебниках признаки тоталитаризма, такие, как „взаимная слежка и доносы“, „единственная партия во главе с вождем“, „уничтожение оппозиции“, „власть не контролируется обществом“, „массовый террор“, „устрашение людей“. По мнению авторов, такой подход „уравнивает нацистский и советский режимы“, а потому вредный термин надлежит просто убрать из школьных учебников.

Напомним, что данный „образовательный блок“ вводится на фоне уже существующих „Разговоров о важном“, на которых с 2022 года школьникам рассказывают о „целях и подвигах в ходе специальной военной операции“, а также о патриотизме в его современном понимании. Впрочем, и этих возможностей в битве за сознание детей чиновникам показалось мало. Журналисты выяснили, что роман-антиутопия Джорджа Оруэлла „1984“ не вошел в обновленные перечни литературы для внеклассного чтения в 10 и 11 классах, опубликованные в новом приказе Минпросвещения.

„Спецкурс по войне“ планируется ввести в седьмом классе в рамках уроков истории. Блок называется „Подвиг: как узнать героя?“ Детям объяснят, что такое подвиг, расскажут про „героизм как самопожертвование“, „героизм на войне“, „подвиг в мирное время“, а также о „героях специальной военной операции“.

Российские власти продолжают усиленную идеологическую обработку детей и молодежи, пишет CEPA. В середине апреля Министерство просвещения России опубликовало приказ, согласно которому в рамках вводимого с 2025 года модуля „История нашего края“ учителя теперь будут рассказывать детям о героях „СВО“, подвигах на войне и духовно-нравственных ценностях, в том числе служении Отечеству.

Для детей организуются „встречи с героями“, под которыми понимаются участники войны в Украине. Уральским школьникам, к примеру, предлагают поучаствовать в фестивале патриотической песни, посвященном 35-летию вывода советских войск из Афганистана; конкурсе творческих работ в жанре эссе „Есть такая профессия – Родину защищать!“; подготовке музыкальных открыток „Урал–Донбасс“ для участников войны в Украине и многом другом.

Такой упор именно на молодое поколение не случаен. С одной стороны, как уже отмечали исследователи, основная ставка в идеологизации делается на молодежь, не получившую, в отличие от старшего поколения, прививки цинизма. С другой стороны, в стране по-прежнему острый дефицит кадров, в первую очередь – молодых сотрудников.

Так, к первому кварталу 2023 года число вакансий на крупнейшем рекрутинговом сервисе России hh.ru увеличилось на 30%, а число резюме — только на 3%. В первом квартале текущего года число новых вакансий вновь кратно превышало число новых резюме. Такой ажиотаж на рынке труда вызван в первую очередь тем, что за два военных года, благодаря эмиграции и раздуванию численности армии, Россия потеряла около 1,5% трудовых ресурсов. При этом обе перечисленные проблемы никуда не делись: в России и по сей день изыскиваются способы пополнять армию и продолжается эмиграция, в первую очередь – молодых специалистов.

Правда, в прошлом месяце лояльный Кремлю социологический центр ВЦИОМ радостно отметил, что „желание эмигрировать у молодежи в России снизилось за последние два года“ и теперь составляет только 18%. Для сравнения, в 2022 году в возрастной группе 18-24 лет уехать за границу на постоянное место жительства хотели 30% опрошенных.