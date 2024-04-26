Командование ВСУ убрало американские танки Abrams с линии фронта из-за российских дронов

Из-за российских беспилотников, сообщили агентству два американских военных источника, эти танки практически невозможно использовать в зоне боевых действий — дроны отслеживают перемещения бронетехники и атакуют ее.

„Нет такой открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными“, — заявил один из собеседников агентства.

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Уотсон Грейди сообщил, что американские и украинские военные совместно работают над тем, чтобы найти способ использовать танки Abrams „в изменившейся обстановке“, когда все маневры немедленно становятся известны противнику.

США осенью 2023 года передали Украине 31 танк Abrams. О первом подбитом таком танке российские военные объявили в конце февраля. По данным американских СМИ, на конец апреля в Украине были потеряны как минимум пять танков Abrams.

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