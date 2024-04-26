Мнение
26.04.2024, 13:18

Никакого закона там нет. Украинский правозащитник о положении украинцев на оккупированных территориях

 
Лев Кадик
журналист
Граффити на стене разрушенного жилого дома в Мариуполе, находящегося под российской оккупацией.
Граффити на стене разрушенного жилого дома в Мариуполе, находящегося под российской оккупацией.
ФОТО: IMAGO/Alexandr Suhov | IMAGO/SNA

В апреле 2022 года мир с содроганием узнал о зверствах российских оккупантов в Буче. После освобождения части оккупированных территорий осенью 2022 года стало известно о повторении таких преступлений и там - в Херсоне, Изюме и других освобожденных населенных пунктах Украины были обнаружены пыточные, местные жители рассказали о похищениях, пытках, убийствах и изнасилованиях мирных жителей. Война в Украине продолжается, 18% ее территории остаются под российской оккупацией.

О том, что происходит с мирным населением на захваченных территориях Украины сейчас, Delfi рассказал Евгений Захаров, сопредседатель Международной Ассоциации „Мемориал“, директор Харьковской правозащитной группы.

- Сейчас Россия принуждает жителей оккупированных территорий получать российское гражданство, выдает им российские паспорта. Но этого в реальности недостаточно, чтобы стать полноценным гражданином в России. Если ты пенсионер, ты должен встать на учет в Пенсионном фонде, тебе должны рассчитать пенсию, исходя из стажа. А взять тебе его негде, потому что ты до оккупации в России не работал. Ты должен получить медицинскую страховку, чтобы обслуживаться в больнице, а где тебе ее там взять? Чтобы взять кредит, должна быть кредитная история, которой у тебя нет. Если ты имеешь недвижимость, она должна быть оформлена в российском реестре недвижимости, который на оккупированных территориях просто отсутствует, и так далее... Какой вообще статус имеют на оккупированных территориях граждане Украины? 

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