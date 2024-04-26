Никакого закона там нет. Украинский правозащитник о положении украинцев на оккупированных территориях

- Сейчас Россия принуждает жителей оккупированных территорий получать российское гражданство, выдает им российские паспорта. Но этого в реальности недостаточно, чтобы стать полноценным гражданином в России. Если ты пенсионер, ты должен встать на учет в Пенсионном фонде, тебе должны рассчитать пенсию, исходя из стажа. А взять тебе его негде, потому что ты до оккупации в России не работал. Ты должен получить медицинскую страховку, чтобы обслуживаться в больнице, а где тебе ее там взять? Чтобы взять кредит, должна быть кредитная история, которой у тебя нет. Если ты имеешь недвижимость, она должна быть оформлена в российском реестре недвижимости, который на оккупированных территориях просто отсутствует, и так далее... Какой вообще статус имеют на оккупированных территориях граждане Украины?