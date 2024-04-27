За рубежом
27.04.2024, 14:30

„Самый плохой сценарий“: Швеция задумалась о защите объектов энергетики

 (1)
Delfi
ФОТО: Wei XuechaoZUMAPRESS.com | Scanpix

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года не только подтолкнуло Швецию к отказу от принципа нейтралитета, которого страна придерживалась более двух веков, и вступлению в НАТО, но и пересмотру политики в сфере гражданской обороны. На фоне постоянных ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре шведские власти задумались о безопасности собственных ГЭС и ТЭС. О том, почему реализовать необходимые меры так сложно и так важно, рассказывает агентство Bloomberg.

Крупнейшие города Швеции — Стокгольм, Мальме, Гетеборг — расположены на юге страны. А крупнейшие атомные и гидроэлектростанции — в центре и на севере королевства.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии