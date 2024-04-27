ТАБЛИЦА | Во сколько обойдется победа Украины разным странам согласно предложенному Эстонией плану?

Утверждается, что это позволит выделять в общей сложности 120 миллиардов евро в год и принесет Украине победу уже к 2026 году.

„С этими деньгами Украина к 2025 году достигнет точки, когда она сможет начать загонять Россию в угол,“ - в марте заявил канцлер Министерства обороны Кусти Салм в интервью порталу Euractiv.

На вопрос, как соотностятся эти 120 миллиардов евро в год с 130 миллиардами евро, которые, по данным SIPRI, тратит Россия, Салм ответил, что названная Эстонией цифра не включает иные счета: собственные расходы Украины, военную подготовку на Западе, гражданскую помощь и т. д., поэтому реальная необходимая сумма выше.

В приведенной ниже таблице показано, сколько каждая из стран группы „Рамштайн“ должна будет потратить на поддержку Украины в соответствии с предложенным Эстонией планом.

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