26.04.2024, 09:18
Эстонские яхтсмены завоевали олимпийские путевки
ФОТО: | Eesti Jahtklubide Liit
Яхтсмены Ингрид Пууста и Карл-Мартин Раммо завоевали путевки на Летнюю Олимпиаду в Париже. Это произошло во Франции во время регаты в Йере, сообщает RusERR.
Ингрид Пууста уже участвовала на Олимпиадах трижды - в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. Она выступает в классе виндсёрфинга RS:X.
На парижской Олимпиаде соревнования будут проходить в другом классе виндсёрфинга - IQ-Foil, и опытной спортсменке снова удалось пройти квалификацию.
Обеспечил путевку в Париж и Кен-Мартин Раммо, который выступает в классе ILCA 7 (бывший Laser Standard). Как и Пууста, Раммо прежде был на трех Олимпиадах.
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