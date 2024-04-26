Эстонские яхтсмены завоевали олимпийские путевки

Ингрид Пууста уже участвовала на Олимпиадах трижды - в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. Она выступает в классе виндсёрфинга RS:X.

На парижской Олимпиаде соревнования будут проходить в другом классе виндсёрфинга - IQ-Foil, и опытной спортсменке снова удалось пройти квалификацию.

Обеспечил путевку в Париж и Кен-Мартин Раммо, который выступает в классе ILCA 7 (бывший Laser Standard). Как и Пууста, Раммо прежде был на трех Олимпиадах.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.