В случае военного столкновения с НАТО Лукашенко не верит в победу белорусской армии. Вся надежда на нанесение „неприемлемого ущерба“(8)
В случае прямого военного столкновения с НАТО у белорусской армии мало шансов победить противника на поле боя. Об этом во время Всебелорусского народного собрания 25 апреля сообщил Александр Лукашенко, пишет „Зеркало“.
Значительную часть своего выступления на втором заседании ВНС Александр Лукашенко посвятил перечислению военных сил и средств НАТО, которые размещены в Европе.
— Слушая сегодня мое выступление, перечисления вооруженных сил, вооружений, которые поступают в армии наших соседних стран, особенно Польши и стран Балтии (да и Германии — они ж недалеко с нами), у вас может возникнуть вопрос: «А как воевать с ними?» — отметил Лукашенко.
Политик подчеркнул, что «недружественные» официальному Минску страны «вооружены до зубов», численность вооруженных сил у них «непомерная», размещены они «очень неудобно для нас: северо-запад, запад, да и на юге у нас проблем достаточно».
— Как воевать?! Мы и до размещения [российского тактического] ядерного оружия в Беларуси ориентировались на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо. Вопрос не в том, чтобы лоб в лоб стоять и стрелять друг в друга. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень тяжело, практически невозможно. Поэтому у нас в прежних военных документах были предусмотрены факты и факторы нанесения неприемлемого ущерба, — сказал Лукашенко.
Министр обороны Виктор Хренин добавил, что после размещения в Беларуси российского тактического ядерного оружия «у нас есть полный арсенал, чтобы нанести неприемлемый ущерб потенциальному агрессору».
Напомним, 25 мая 2023 года министры обороны Беларуси и России подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу тогда уточнил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.
Александр Лукашенко ранее заявлял, что размещаемым в Беларуси российским ТЯО управлять будет Беларусь.
«Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь», — сказал Лукашенко в своем послании беларусскому народу 31 марта.
Впрочем, это его заявление быстро опровергли в Кремле. Позже и сам Лукашенко признал, что для использования размещенного в Беларуси ТЯО ему надо будет созвониться с Путиным.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.