В случае военного столкновения с НАТО Лукашенко не верит в победу белорусской армии. Вся надежда на нанесение „неприемлемого ущерба“

Значительную часть своего выступления на втором заседании ВНС Александр Лукашенко посвятил перечислению военных сил и средств НАТО, которые размещены в Европе.

— Слушая сегодня мое выступление, перечисления вооруженных сил, вооружений, которые поступают в армии наших соседних стран, особенно Польши и стран Балтии (да и Германии — они ж недалеко с нами), у вас может возникнуть вопрос: «А как воевать с ними?» — отметил Лукашенко.

Политик подчеркнул, что «недружественные» официальному Минску страны «вооружены до зубов», численность вооруженных сил у них «непомерная», размещены они «очень неудобно для нас: северо-запад, запад, да и на юге у нас проблем достаточно».

— Как воевать?! Мы и до размещения [российского тактического] ядерного оружия в Беларуси ориентировались на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо. Вопрос не в том, чтобы лоб в лоб стоять и стрелять друг в друга. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень тяжело, практически невозможно. Поэтому у нас в прежних военных документах были предусмотрены факты и факторы нанесения неприемлемого ущерба, — сказал Лукашенко.

Министр обороны Виктор Хренин добавил, что после размещения в Беларуси российского тактического ядерного оружия «у нас есть полный арсенал, чтобы нанести неприемлемый ущерб потенциальному агрессору».