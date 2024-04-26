Нарва выделила 68 860 евро на премию хоккеистам „Паэмурру“ и на участие в Континентальном кубке
В четверг, 25 апреля, Нарвское горсобрание решило выделить спортивной школе „Паэмурру“ 68 860 евро на премию команде, выигравшей чемпионат Эстонии по хоккею, и на участие в Контенинтальном кубке. Об этом сообщает Rus.ERR.
На сессии Нарвского горсобрания рассматривался первый дополнительный бюджет, передает канцелярия горсобрания.
На заседании была поддержана поправка от правящей фракции „Narva“ выделить Нарвской спортивной школе Паэмурру 68 860 евро: 18 860 евро - для премирования игроков хоккейной команды за победу в чемпионате Эстонии-2023/2024; 50 000 евро - для подготовки и участию хоккейной команды в Континентальном кубке.
Бюджет города Нарвы на 2024 год утвержден постановлением городского собрания от 21 декабря 2023-го в размере 114 130 400 евро. В подготовленном Нарвской городской управой дополнительном бюджете на 2024 год бюджет текущего года увеличен на 1 661 000 евро. После выделения денег на хоккейную команду объем уточненного бюджета составил 115 860 200 евро.
В субботу, 13 апреля, определился чемпион Эстонии по хоккею с шайбой сезона 2023/2024. Им стала нарвская „Паэмурру“, которая в финальной серии со счетом 3:2 обыграла тартуский „Вялк 494“.
Помимо чемпионского титула, команда из Нарвы получила право выступить в новом сезоне в Континентальном хоккейном кубке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.