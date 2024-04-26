Нарва выделила 68 860 евро на премию хоккеистам „Паэмурру“ и на участие в Континентальном кубке

На сессии Нарвского горсобрания рассматривался первый дополнительный бюджет, передает канцелярия горсобрания.

На заседании была поддержана поправка от правящей фракции „Narva“ выделить Нарвской спортивной школе Паэмурру 68 860 евро: 18 860 евро - для премирования игроков хоккейной команды за победу в чемпионате Эстонии-2023/2024; 50 000 евро - для подготовки и участию хоккейной команды в Континентальном кубке.

Бюджет города Нарвы на 2024 год утвержден постановлением городского собрания от 21 декабря 2023-го в размере 114 130 400 евро. В подготовленном Нарвской городской управой дополнительном бюджете на 2024 год бюджет текущего года увеличен на 1 661 000 евро. После выделения денег на хоккейную команду объем уточненного бюджета составил 115 860 200 евро.

В субботу, 13 апреля, определился чемпион Эстонии по хоккею с шайбой сезона 2023/2024. Им стала нарвская „Паэмурру“, которая в финальной серии со счетом 3:2 обыграла тартуский „Вялк 494“.

Помимо чемпионского титула, команда из Нарвы получила право выступить в новом сезоне в Континентальном хоккейном кубке.

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