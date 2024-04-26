В Пярну состоятся соревнования по бодибилдингу и фитнесу, посвященные легендарному эстонскому культуристу

Соревнования пройдут 28 апреля в Tervis ravispaahotell (Пярну).

Расписание:

10.00 – Категория фиткид и фитнес-аэробика

12.00 – все женские категории и возрастные группы

14.00 – все мужские категории и возрастные группы

На соревнованиях выступят как профессионалы, так и любители.

Отцом советского культуризма считается эстонец Георгий Тэнно - эрудит, знающий несколько языков, политзаключенный и друг Александра Солженицына. Писатель посвятил ему длинную главу в своей книге „Архипелаг ГУЛАГ“, но его жизнь до сих пор остается для нас загадкой. Прошлой осенью исполнилось 56 лет со дня смерти Тэнно.

Уже в молодости он увлекался силовыми видами и работал в цирке акробатом, а также исполнял другие трюки на потеху публике. Между выступлениями в цирке работал тренером по тяжелой атлетике. Он был причастен к сверхуспешному для СССР тяжелоатлетическому чемпионату Европы-1947 в Хельсинки. Тэнно также работал журналистом и публиковал советы и теоретические труды по атлетизму.

В память о Тэнно в Эстонии в 1970—1989 годах проводился, а с 2001 года возобновлён турнир по бодибилдингу. Его фундаментальный труд „Атлетизм“ был опубликован уже посмертно. В нем есть советы, которые абсолютно актуальны для современных людей, желающих подсушиться и набрать мышечную массу. Одна из глав называется „Нужны ли большие мышцы?“ — или „Восемь шагов к силе и красоте“. Или, например, „Сделайте себе гантели“.

В последний раз соревнования в память о Тэнно проходил в 2014 году

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.