Подозреваемый в коррупции министр сельского хозяйства Украины подал в отставку

„В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний“, — написал Стефанчук на странице Фейсбук в четверг.

Министерство аграрной политики и продовольствия в свою очередь опубликовало комментарий Сольского о поданном в парламент заявлении.

„Да, я написал заявление об отставке с поста министра. В такой ситуации я считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку – буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше, – продолжу работать“, — пояснил он.

Как сообщалось, 23 апреля Украинское бюро по борьбе с коррупцией уведомило Сольского о подозрении в завладении государственной землей.

Министр отверг обвинения и заявил, что „события, о которых, по информации НАБУ, сообщено в подозрении мне, касаются периода 2017-2018 гг., то есть в то время, когда я был адвокатом и не был ни министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни председателем комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике“.

Сольский был избран в украинский парламент в 2019 году и назначен министром сельского хозяйства в марте 2022 года. В последние недели украинские СМИ сообщили, что Сольский впал в немилость президента Владимира Зеленского, и даже рассматривалась возможность увольнения министра.

Несколько украинских сельскохозяйственных групп выразили свою поддержку Сольскому в четверг и заявили, что готовы выплатить залог в размере 4,7 миллиона евро, которого требует прокуратура.

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