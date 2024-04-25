Подозреваемый в коррупции министр сельского хозяйства Украины подал в отставку
Николай Сольский подал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины, Верховная Рада рассмотрит его на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщили ряд украинских изданий со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.
„В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний“, — написал Стефанчук на странице Фейсбук в четверг.
Министерство аграрной политики и продовольствия в свою очередь опубликовало комментарий Сольского о поданном в парламент заявлении.
„Да, я написал заявление об отставке с поста министра. В такой ситуации я считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку – буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше, – продолжу работать“, — пояснил он.
Как сообщалось, 23 апреля Украинское бюро по борьбе с коррупцией уведомило Сольского о подозрении в завладении государственной землей.
Министр отверг обвинения и заявил, что „события, о которых, по информации НАБУ, сообщено в подозрении мне, касаются периода 2017-2018 гг., то есть в то время, когда я был адвокатом и не был ни министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни председателем комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике“.
Сольский был избран в украинский парламент в 2019 году и назначен министром сельского хозяйства в марте 2022 года. В последние недели украинские СМИ сообщили, что Сольский впал в немилость президента Владимира Зеленского, и даже рассматривалась возможность увольнения министра.
Несколько украинских сельскохозяйственных групп выразили свою поддержку Сольскому в четверг и заявили, что готовы выплатить залог в размере 4,7 миллиона евро, которого требует прокуратура.
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