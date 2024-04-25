Европарламент принял резолюцию о нелегитимности „так называемых президентских выборов в России“. МИД РФ снова отреагировал оскорблениями

«Это фарсовый спектакль российских властей преследовал единственную цель — создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий и, прежде всего, агрессивной войны против Украины», — говорится в резолюции.

В резолюции осуждается проведение выборов на оккупированных территориях Украины. Члены Европарламента призывают страны Евросоюза и международное сообщество не признавать результаты выборов легитимными, так как они прошли на оккупированных территориях и «даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми».

Европарламент приветствовал «храбрость тысяч людей в России, которые протестуют против режима Путина и стремятся сделать свою страну демократической, в том числе с помощью актов сопротивления во время так называемых выборов, когда заполнили избирательные участки в России и за границей в полдень 17 марта».

В документе также утверждается, что Кремль и лично Путин «несут уголовную и политическую ответственность» за смерть Алексея Навального. Кроме того, Европарламент призвал освободить российских политзаключенных. В документе говорится, что страны ЕС должны продолжать «активно поддерживать» независимые российские организации гражданского общества, независимые СМИ и правозащитников, а также предоставлять гуманитарные визы и оказывать другую поддержку российским диссидентам.

«Ничтожные приняли ничтожное», — прокомментировала резолюцию Европарламента официальный представитель МИД России Мария Захарова.