ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (792-й день) | Новой американской помощи Украине хватит до конца 2024 года

Пентагон объявил, какие вооружения отправляет Украине. При этом Вашингтон подтвердил, что ракеты ATACMS большей дальности уже поставили секретно. Эту отправку одобрило правительство США ранее и незаметно в рамках чрезвычайного военного пакета для Украины, объявленного в марте.

Новой американской помощи Украине хватит до конца 2024 года. Об этом на брифинге заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

• На херсонском направлении украинские военные отбили четыре атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

• На лиманском направлении украинские военные отразили 19 атак в районах Серебрянского лесничества и Невского Луганской области, а также Тернов и Торского Донецкой области.

• Российские войска нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также совершили 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Во время общения с журналистам министр отметил, что пока литовские власти не планируют предпринимать конкретные действия. „Направление правильное. В какие меры это преобразуется, пока трудно сказать“, — отметил он.

Литовские власти заявили, что Литва может помочь Украине с возвращением уехавших мужчин призывного возраста. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса.

Вечером в четверг появилась еще одна ссылка на высказывание министра обороны. Владислав Косиняк-Камыш заявил изданию Financial Times, что Польша не будет продлять право на пребывание украинцам призывного возраста, у которых нет паспорта. По словам чиновника, таких людей могут выслать из страны.

Министр также добавил, что „многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине“.

В частности, министр напомнил, что Польша и раньше предлагала помочь властям Украины с возвращением своих граждан призывного возраста. Как именно польские власти намерены это делать, он не уточнил. Но, по его словам, „возможна любая поддержка“.

Польша готова помочь украинским властям с возвращением граждан Украины призывного возраста. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша.

Источник AP сообщил, что удары также были нанесены по российским войскам на подконтрольной им украинской территории. По сведениям газеты New York Times, речь идет об ударе по российским войскам в оккупированном городе Бердянск в Запорожской области.

По данным собеседника агентства Reuters, который говорил на условиях анонимности, ракеты были впервые применены рано утром 17 апреля — они были запущены по аэродрому в Джанкое в аннексированном Крыму, расположенному примерно в 165 км от украинской линии фронта.

„Значительное количество“ ракет ATACMS Киев уже получил, сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, отправят и еще. При этом Украина согласилась использовать их только в пределах своих границ, а не против целей в самой России.

При этом Кащюнас подчеркнул, что Литва не будет „собирать и отвозить в Украину“ граждан страны призывного возраста. „Этого не будет. Но [можно их ограничить] в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы“, — добавил министр.

Власти Германии сообщили, что украинские беженцы могут оставаться в ФРГ с просроченными документами. Об этом Deutsche Welle сообщил представитель правительства.

Он отметил, что для получения или продления временного вида на жительство в Германии не нужно будет обязательно иметь действующий паспорт — главное, чтобы у немецких властей была возможность удостоверить личность человека.

Также собеседник издания подчеркнул, что право на пребывание в ФРГ и все связанные с этим возможности остаются в силе вне зависимости от решения МИД Украины о временной приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей.

Более того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении паспорта лишь на основании не пройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт, пишет DW.

В Донецкой области четыре человека погибли в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.

Он уточнил, что под обстрел попали населенные пункты Удачное и Кураховка. По предварительным данным, по Удачному российские военные ударили ракетой. Там погибли три человека, еще четыре пострадали. В Кураховке, которую обстреляли из ствольной артиллерии, погиб один человек.

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