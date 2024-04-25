ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (792-й день) | Новой американской помощи Украине хватит до конца 2024 года
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• Российские войска нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также совершили 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
• Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• За сутки произошло 104 боевых столкновения.
• На купянском направлении ВСУ отбили одну атаку в районе Берестового Харьковской области.
• На лиманском направлении украинские военные отразили 19 атак в районах Серебрянского лесничества и Невского Луганской области, а также Тернов и Торского Донецкой области.
• На бахмутском направлении ВСУ отбили 25 атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Выемки, Нового, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
• На авдеевском направлении украинские военные отразили 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области.
• На новопавловском направлении ВСУ отбили 21 атаку в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.
• На ореховском направлении украинские военные отразили одну атаку в районе Старомайорского Донецкой области.
• На херсонском направлении украинские военные отбили четыре атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
• За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
• Силы противовоздушной обороны сбили одну управляемую ракету Х-59 и три разведывательных беспилотника.
• Подразделения ракетных войск нанесли удар по одному району сосредоточения личного состава противника.
Новой американской помощи Украине хватит до конца 2024 года. Об этом на брифинге заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Пентагон объявил, какие вооружения отправляет Украине. При этом Вашингтон подтвердил, что ракеты ATACMS большей дальности уже поставили секретно. Эту отправку одобрило правительство США ранее и незаметно в рамках чрезвычайного военного пакета для Украины, объявленного в марте.
„Значительное количество“ ракет ATACMS Киев уже получил, сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, отправят и еще. При этом Украина согласилась использовать их только в пределах своих границ, а не против целей в самой России.
По данным собеседника агентства Reuters, который говорил на условиях анонимности, ракеты были впервые применены рано утром 17 апреля — они были запущены по аэродрому в Джанкое в аннексированном Крыму, расположенному примерно в 165 км от украинской линии фронта.
Источник AP сообщил, что удары также были нанесены по российским войскам на подконтрольной им украинской территории. По сведениям газеты New York Times, речь идет об ударе по российским войскам в оккупированном городе Бердянск в Запорожской области.
Польша готова помочь украинским властям с возвращением граждан Украины призывного возраста. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша.
В частности, министр напомнил, что Польша и раньше предлагала помочь властям Украины с возвращением своих граждан призывного возраста. Как именно польские власти намерены это делать, он не уточнил. Но, по его словам, „возможна любая поддержка“.
Министр также добавил, что „многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине“.
Вечером в четверг появилась еще одна ссылка на высказывание министра обороны. Владислав Косиняк-Камыш заявил изданию Financial Times, что Польша не будет продлять право на пребывание украинцам призывного возраста, у которых нет паспорта. По словам чиновника, таких людей могут выслать из страны.
Литовские власти заявили, что Литва может помочь Украине с возвращением уехавших мужчин призывного возраста. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса.
Во время общения с журналистам министр отметил, что пока литовские власти не планируют предпринимать конкретные действия. „Направление правильное. В какие меры это преобразуется, пока трудно сказать“, — отметил он.
При этом Кащюнас подчеркнул, что Литва не будет „собирать и отвозить в Украину“ граждан страны призывного возраста. „Этого не будет. Но [можно их ограничить] в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы“, — добавил министр.
Власти Германии сообщили, что украинские беженцы могут оставаться в ФРГ с просроченными документами. Об этом Deutsche Welle сообщил представитель правительства.
Он отметил, что для получения или продления временного вида на жительство в Германии не нужно будет обязательно иметь действующий паспорт — главное, чтобы у немецких властей была возможность удостоверить личность человека.
Также собеседник издания подчеркнул, что право на пребывание в ФРГ и все связанные с этим возможности остаются в силе вне зависимости от решения МИД Украины о временной приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей.
Более того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении паспорта лишь на основании не пройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт, пишет DW.
В Донецкой области четыре человека погибли в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.
Он уточнил, что под обстрел попали населенные пункты Удачное и Кураховка. По предварительным данным, по Удачному российские военные ударили ракетой. Там погибли три человека, еще четыре пострадали. В Кураховке, которую обстреляли из ствольной артиллерии, погиб один человек.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение силам противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой области, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.
• Подразделения группировки войск „Юг“ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение силам противника в районах Белогоровки Луганской области, Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки Донецкой области, а также отразили атаку в районе Красного Донецкой области. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих.
• Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили тактическое положение и нанесли поражение силам противника в районах Новгородского, Архангельского, Сокола и Карловки Донецкой области, а также отразили семь атак в районах Новобахмутовки, Семеновки, Очеретино, Нетайлово, Керамика и Новоселовки Донецкой области. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих.
• Подразделения группировки войск „Восток“ заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение силам противника в районах Гуляйполя Запорожской области, Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих.
• Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли огневое поражение силам противника в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.
• Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ, а также формирования наемников в 122 районах.
• Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Белорусский КГБ заявил о предотвращении ударов дронами по Минску с территории Литвы. Вильнюс в ответ заявил об информационной атаке на Литву.
Как передает государственное агентство БЕЛТА, председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство и другие структуры якобы предотвратили удары беспилотниками по Минску с территории Литвы.
Руководитель литовского Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас в ответ предложил рассматривать подобные заявления как „постоянную враждебную провокацию и информационную атаку на Литву, не имеющую ничего общего с реальностью“.
Российские военные обстреляли город Балаклея в Харьковской области, пострадали 10 человек, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Российские военные ударили ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в вагонах электрички, следовавшей из Харькова в райцентр Изюм.
Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз, атака произошла в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате взрыва дрона-камикадзе пострадали четверо мирных жителей, в том числе ребенок 14 лет. Они были доставлены в больницу.
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