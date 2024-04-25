Анна Леванди после решения Союза конькобежцев: Мне искренне жаль, если я кого-то задела своими словами
Союз конькобежцев принял решение ограничиться предупреждением в отношении тренера по фигурному катанию Анны Леванди, которую бывшие ученики и их родители обвинили в физическом и психическом насилии. Леванди прокомментировала решение специальной комиссии, которое было обнародовано сегодня, в социальных сетях.
Анна Леванди сегодня не ответила на звонки Delfi. На своей странице в Facebook Леванди, среди прочего, пишет, что решила сократить свою тренерскую нагрузку, „чтобы сделать что-то важное для учителей, тренеров и наставников“, не уточняя, что она под этим подразумевает.
Мы публикуем обращение Леванди в Facebook полностью:
„Дорогие жители Эстонии, моя дорогая спортивная семья, дорогие друзья!
Я долго и тщательно изучала себя, ожидая решения от Союза конькобежного спорта. Я чувствую, что отдала фигурному катанию все, что у меня есть, — свое время, профессиональные советы, опыт, вдохновение, энергию и, самое главное, любовь. Если фигурное катание - это твоя жизнь, то в жизни случаются ошибки.
Конфликтов нужно избегать, но также важно разрешать их разумно. Разногласия нужно обсуждать, пытаться понять другую сторону, иногда просить прощения, иногда прощать и ощущать, что тебя прощают.
Мне дорог каждый мой ученик, в которого я вложила свои силы на спортивном пути. Меня очень тронуло, что так много учеников выразили мне в эти дни поддержку и сказали, что я научила их важным вещам и тому как оставаться человеком.
К сожалению, некоторые из моих многочисленных учеников вспоминают время, проведенное на льду с негативными эмоциями, и мне очень жаль тех, у кого осталась спортивная травма. Спортом нужно заниматься, потому что он развивает, дарит положительные эмоции и радость от самовыражения. Если спорт - это только удовлетворение родительских амбиций, тяжелая и неприятная обязанность, то в душе ребенка останутся раны, с которыми нужно будет справляться и во взрослом возрасте.
Я понимаю, что два человека могут запомнить один и тот же момент совершенно по-разному. Мне искренне и от всего сердца жаль, если я кого-то задел своими словами. Я никогда не была злонамеренной. Я еще раз прошу прощения и стараюсь извлечь уроки из своих ошибок.
В спорте важно работать над тем, чтобы спортсмены, родители и тренеры уважали друг друга. Каждого человека нужно уважать, прислушиваться к его мнению и признавать его позицию. Только уважая друг друга, можно предотвратить недопонимание. Дискуссии должны решаться как можно быстрее и уважительнее.
К сожалению, некоторые родители относятся к педагогам как к круглосуточно работающим служителям
Я всегда считал важным делать все возможное для блага спортсменов. В настоящее время кажется важным приложить усилия и в пользу тренеров и учителей. Труд педагогов заслуживает уважения. Если его не будет, то в ближайшее время у нас не будет ни тренеров, ни учителей.
К сожалению, некоторые родители относятся к педагогам как к круглосуточно работающим служителям, которым можно звонить и отправлять сообщения в любое удобное для них время, или давать советы, как выполнять свою работу, несмотря на отсутствие соответствующей подготовки.
Никогда раньше меня никто не отрывал от фигурного катания, но сейчас я решил снизить тренерскую нагрузку, чтобы сделать что-то важное для учителей, тренеров и инструкторов. За 23 года моя школа выпустила тренеров мирового класса, в чьи надежные руки я могу доверить своих спортсменов.
Спасибо вам за поддержку, дорогие нынешние и бывшие ученики, дорогие родители и уважаемые коллеги, моя замечательная семья и друзья! Желаю вам всем удачи на тренировках и соревнованиях, я всегда буду держать кулачки за наших спортсменов!
Анна“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.