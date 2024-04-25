Анна Леванди после решения Союза конькобежцев: Мне искренне жаль, если я кого-то задела своими словами

Анна Леванди сегодня не ответила на звонки Delfi. На своей странице в Facebook Леванди, среди прочего, пишет, что решила сократить свою тренерскую нагрузку, „чтобы сделать что-то важное для учителей, тренеров и наставников“, не уточняя, что она под этим подразумевает.

Мы публикуем обращение Леванди в Facebook полностью:

„Дорогие жители Эстонии, моя дорогая спортивная семья, дорогие друзья!

Я долго и тщательно изучала себя, ожидая решения от Союза конькобежного спорта. Я чувствую, что отдала фигурному катанию все, что у меня есть, — свое время, профессиональные советы, опыт, вдохновение, энергию и, самое главное, любовь. Если фигурное катание - это твоя жизнь, то в жизни случаются ошибки.

Конфликтов нужно избегать, но также важно разрешать их разумно. Разногласия нужно обсуждать, пытаться понять другую сторону, иногда просить прощения, иногда прощать и ощущать, что тебя прощают.

Мне дорог каждый мой ученик, в которого я вложила свои силы на спортивном пути. Меня очень тронуло, что так много учеников выразили мне в эти дни поддержку и сказали, что я научила их важным вещам и тому как оставаться человеком.

К сожалению, некоторые из моих многочисленных учеников вспоминают время, проведенное на льду с негативными эмоциями, и мне очень жаль тех, у кого осталась спортивная травма. Спортом нужно заниматься, потому что он развивает, дарит положительные эмоции и радость от самовыражения. Если спорт - это только удовлетворение родительских амбиций, тяжелая и неприятная обязанность, то в душе ребенка останутся раны, с которыми нужно будет справляться и во взрослом возрасте.

Я понимаю, что два человека могут запомнить один и тот же момент совершенно по-разному. Мне искренне и от всего сердца жаль, если я кого-то задел своими словами. Я никогда не была злонамеренной. Я еще раз прошу прощения и стараюсь извлечь уроки из своих ошибок.