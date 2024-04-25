Макрон: Европе нужна концепция надежной обороны

В условиях, когда соседи начали проявлять агрессию, Европе необходимо создать для себя надежную концепцию обороны. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в университете Сорбонна в четверг, 25 апреля.

"Это то, что нам необходимо сделать срочно, и это новая парадигма в области обороны, - подчеркнул Макрон. - Европа должна быть в состоянии защитить то, что ей дорого, вместе со своими союзниками, когда они будут готовы сделать это вместе с нами, а при необходимости и в одиночку".

как главная угроза для безопасности Европы

"Когда у нас есть сосед, который стал агрессивным, (...) который обладает баллистическим потенциалом, куда за последние годы он внедрил много инноваций (...), который обладает ядерным оружием и продемонстрировал свои возможности, становится ясно, что нам необходимо создать стратегическую концепцию надежной европейской обороны", - цитирует выступление французского президента газета Le Monde.

Войну в Украине Эмманюэль Макрон назвал "главной угрозой для европейской безопасности сегодня". "Сильная Европа - это Европа, которая пользуется уважением и обеспечивает свою безопасность, - продолжил он. - Это Европа, которая признает, что у нее есть границы, и защищает их. Это Европа, которая видит риски, которым она подвержена, и готовится к ним".

Макрон о ядерном сдерживании

С точки зрения Макрона, ядерное сдерживание, которое "является сердцем оборонной стратегии Франции", - это важнейший элемент обороны европейского континента. "Именно благодаря этой надежной обороне мы сможем создать гарантии безопасности, которые ожидают все наши партнеры в Европе и которые также будут использованы для создания общей системы безопасности, гарантирующей безопасность для всех", - подчеркнул французский лидер.