ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: „ТалТех“ и „Авис Утилитас“ начинают ожесточенную четвертьфинальную серию

„ТалТех/Оптибет“, занявший девятое место в регулярно чемпионате эстоно-латвийской, в этом году дважды играл с „Авис Утилитас“. В конце октября „ТалТех“ победил на своей площадке со счетом 86:79, а перед рождественскими праздниками „Авис Утилитас“ выиграл со счетом 80:79.

„По всем предположениям ожидается равная борьба, где свою роль сыграют мини-дуэли и то, как команды вышли из длительного соревновательного перерыва как физически, так и тактически“, — признался перед стартовым матчем серии главный тренер „ТалТеха“ Алар Варрак. „Команда в целом здорова. Травма плеча Пехки вызывает некоторое беспокойство, но он готов к игре, а Сунелик и Кюттис также провели первые тренировки с командой. Это будет захватывающий вечер баскетбола для зрителей, так что стоит прийти в спортивный зал „ТалТех““.