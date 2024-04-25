Баскетбол
25.04.2024, 17:30

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: „ТалТех“ и „Авис Утилитас“ начинают ожесточенную четвертьфинальную серию

 

  • „ТалТех“ выиграл первую четверть со счетом 21:20

ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, баскетбольная команда „ТалТех/Оптибет“ сыграет дома с рапласким „Авис Утилитасом“ в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии. Игра начнется в 18.30.

„ТалТех/Оптибет“, занявший девятое место в регулярно чемпионате эстоно-латвийской, в этом году дважды играл с „Авис Утилитас“. В конце октября „ТалТех“ победил на своей площадке со счетом 86:79, а перед рождественскими праздниками „Авис Утилитас“ выиграл со счетом 80:79.

„По всем предположениям ожидается равная борьба, где свою роль сыграют мини-дуэли и то, как команды вышли из длительного соревновательного перерыва как физически, так и тактически“, — признался перед стартовым матчем серии главный тренер „ТалТеха“ Алар Варрак. „Команда в целом здорова. Травма плеча Пехки вызывает некоторое беспокойство, но он готов к игре, а Сунелик и Кюттис также провели первые тренировки с командой. Это будет захватывающий вечер баскетбола для зрителей, так что стоит прийти в спортивный зал „ТалТех““.

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