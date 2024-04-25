ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „ТалТех“ в овертайме обыграл „Авис Утилитас“ и повел в четвертьфинальной серии

Игра была равной от начала и до конца. В третьей четверти на мгновение показалось, что „ТалТех“ ведет с отрывом в 7 очков (46:39), но последняя четверть началась лишь с трехочкового перевеса хозяев. В четвертой четверти „ТалТех“ также несколько раз вел с отрывом в пять очков, последний раз за 4.09 до конца - 61:56.