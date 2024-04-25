25.04.2024, 17:30
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „ТалТех“ в овертайме обыграл „Авис Утилитас“ и повел в четвертьфинальной серии
В четверг, 25 апреля, баскетбольная команда „ТалТех/Оптибет“ обыграла дома раплаский „Авис Утилитас“ (82:75 ОТ) в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии.
Игра была равной от начала и до конца. В третьей четверти на мгновение показалось, что „ТалТех“ ведет с отрывом в 7 очков (46:39), но последняя четверть началась лишь с трехочкового перевеса хозяев. В четвертой четверти „ТалТех“ также несколько раз вел с отрывом в пять очков, последний раз за 4.09 до конца - 61:56.