Баскетбол
25.04.2024, 17:30

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „ТалТех“ в овертайме обыграл „Авис Утилитас“ и повел в четвертьфинальной серии

 

В четверг, 25 апреля, баскетбольная команда „ТалТех/Оптибет“ обыграла дома раплаский „Авис Утилитас“ (82:75 ОТ) в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии.

Игра была равной от начала и до конца. В третьей четверти на мгновение показалось, что „ТалТех“ ведет с отрывом в 7 очков (46:39), но последняя четверть началась лишь с трехочкового перевеса хозяев. В четвертой четверти „ТалТех“ также несколько раз вел с отрывом в пять очков, последний раз за 4.09 до конца - 61:56.

За 3.25 до конца Патрик Саал получил технический фол, что положило начало небольшому возвращению гостей в игру. Мартин Паасойя забросил штрафной, а вскоре Торми Нийтс сократил отставание госте - 59:61. Эрик Хантер забросил за 1,39 до конца матча. Бросок Хантера также вывел гостей вперед 63:61 за 1,15 до конца игры. Свободные броски Владимира Шевченко обеспечили гостям преимущество - 65:61 за 41 минуту до конца.

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