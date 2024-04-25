Союз конькобежцев завершил расследование и вынес предупреждение Анне Леванди. „Большая часть обвинений оказалась преувеличением“(2)
Союз конькобежцев решил ограничиться предупреждением в отношении тренера по фигурному катанию Анны Леванди.
В пресс-релизе Союза конькобежцев говорится, что комиссия, созданная для расследования обвинений в адрес Леванди, заслушала жаловавшихся, свидетелей, экспертов и саму Леванди и „тщательно проанализировала ситуацию“.
„Союз конькобежцев обращает внимание, что современные спортсмены и их родители стали более требовательными к процессу занятий спортом, поэтому к тренерам предъявляются новые требования. Комиссия Союза конькобежцев рекомендует всем тренерам избегать эмоциональной и иногда чрезмерно критичной лексики, чтобы избежать конфликтных ситуаций при общении с детьми и их родителями и оставаться понимающими“, — говорится в пресс-релизе, направленном СМИ генеральным секретарем Союз конькобежцев Яной Куурой.
„Союз конькобежцев стремится поддерживать как молодых спортсменов и их родителей, так и тренеров. Для этого мы планируем проводить различные тренинги и, безусловно, будем спрашивать у тренеров, какого рода обучение им еще нужно в этой области. Мы также рекомендуем родителям участвовать в тренингах, связанных с управлением эмоциями, психологией и ментальными аспектами спорта, поскольку в процессе тренировки все стороны должны учитывать индивидуальные способности ребенка, его готовность и общее благополучие“, — сказала президент Союза конькобежцев Майре Арм, которая руководила работой комиссии.
„Утверждения о физическом насилии не были подтверждены в ходе работы комиссии“, — говорится в заявлении. „Граница между психологическим насилием и конфликтными ситуациями, которые иногда возникают в любом сотрудничестве, очень индивидуальна, но был выявлен один случай, когда словесный конфликт был подтвержден. Анна Леванди признала это, выразила сожаление по поводу ситуации и извинилась за нее“.
Арм добавила: „В результате многочисленных бесед комиссия пришла к выводу, что критика и резкие высказывания в адрес Анны Леванди, стали следствием ее желания заставить спортсменов, тренирующихся в программе для спортсменов высокого класса, работать усерднее. Комиссия не нашла в действиях или работе Леванди злого умысла“.
„Все предъявленные обвинения касались исключительно напряженного и требовательного процесса подготовки спортсменов высокого класса. В ходе расследования комиссия установила, что большая часть обвинений, представленных как достоверные, оказалась преувеличением, выявились значительные противоречия, а некоторые обвинения были сняты, поскольку сами причастные лица их не подтвердили. Комиссия отметила, что не было записей критических ситуаций, несмотря на то, что тренировки проходят в группах и открыты для родителей“, — говорится в заявлении.
„Мы отнеслись к жалобам на тренера с чрезвычайным вниманием и проверили все жалобы и поступившую к нам информацию настолько тщательно, насколько могли. За время работы комиссии нам не поступило новых жалоб. Мы связались со всеми известными нам людьми, которые подали жалобу или которых мы узнали по описанным ситуациям, чтобы выслушать их. Также мы выслушали объяснения очевидцев и Анны Леванди, чтобы получить максимально полное представление. Мы также общались с разными экспертами. Всего комиссия поговорила с десятью людьми и рассмотрела эпизоды вплоть до тех, что произошли 17 лет назад, по которым, понятно, невозможно занять убедительную позицию. Мы понимаем, что может быть ожидание, что по каждому эпизоду комиссия нашла доказательства, либо четко подтверждающие, либо опровергающие его, но, к сожалению, все оказалось не так просто. Анализ осложнило то, что многие описанные эпизоды были ситуациями „слово против слова“. Кроме того, некоторые люди изменили свои позиции“, — сказала Арм.
Союз конькобежцев получил выдержку из жалоб, касающихся тренера по фигурному катанию Анны Леванди, от Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики 16 января 2024 года. 31 января руководство Союза конькобежцев приняло решение создать комиссию для рассмотрения этих жалоб, в которую вошли Майре Арм, Вадим Белобровцев, Яна Куура и Эре Лусти.
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