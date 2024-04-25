Союз конькобежцев завершил расследование и вынес предупреждение Анне Леванди. „Большая часть обвинений оказалась преувеличением“

„Все предъявленные обвинения касались исключительно напряженного и требовательного процесса подготовки спортсменов высокого класса. В ходе расследования комиссия установила, что большая часть обвинений, представленных как достоверные, оказалась преувеличением, выявились значительные противоречия, а некоторые обвинения были сняты, поскольку сами причастные лица их не подтвердили. Комиссия отметила, что не было записей критических ситуаций, несмотря на то, что тренировки проходят в группах и открыты для родителей“, — говорится в заявлении.

„Мы отнеслись к жалобам на тренера с чрезвычайным вниманием и проверили все жалобы и поступившую к нам информацию настолько тщательно, насколько могли. За время работы комиссии нам не поступило новых жалоб. Мы связались со всеми известными нам людьми, которые подали жалобу или которых мы узнали по описанным ситуациям, чтобы выслушать их. Также мы выслушали объяснения очевидцев и Анны Леванди, чтобы получить максимально полное представление. Мы также общались с разными экспертами. Всего комиссия поговорила с десятью людьми и рассмотрела эпизоды вплоть до тех, что произошли 17 лет назад, по которым, понятно, невозможно занять убедительную позицию. Мы понимаем, что может быть ожидание, что по каждому эпизоду комиссия нашла доказательства, либо четко подтверждающие, либо опровергающие его, но, к сожалению, все оказалось не так просто. Анализ осложнило то, что многие описанные эпизоды были ситуациями „слово против слова“. Кроме того, некоторые люди изменили свои позиции“, — сказала Арм.