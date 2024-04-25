Эстонский пловец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по параплаванию
Эстонский пловец Матц Топкин завоевал на ЧМ по параплаванию, который проходит на Мадейре, бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине в соревновательном классе S4.
Чемпионом Европы стал нейтральный спортсмен в личном зачете Роман Жданов с результатом 41.22, а серебро досталось чеху Арносту Петрачеку - 43.75.
„Я очень рад, что смог показать свой лучший результат за последние годы. Быстрее я был только на этапе Кубка мира в Берлине в 2019 году. Я вышел на соревнования с очень хорошей подготовкой и самочувствием, так что могу быть всем доволен. Единственное, что немного цепляет, так это то, что серебряный призер Петрачек сумел финишировать лишь немногим лучше – он коснулся стенки всего на 15 сотых секунды быстрее меня“, - прокомментировал Топкин.
В четверг Топкин примет участие в заплыве на 50 м вольным стилем. Сюзанна Кауль (S10) будет соревноваться на дистанции 100 м вольным стилем в пятницу и на дистанции 100 м на спине в субботу. Робин Ликсор в субботу будет соревноваться на дистанции 100 м брассом.
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