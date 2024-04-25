Другие виды
25.04.2024, 13:55

Эстонский пловец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по параплаванию

 
Эстонский пловец Матц Топкин
Эстонский пловец Матц Топкин
ФОТО: Brenda Tilk

Эстонский пловец Матц Топкин завоевал на ЧМ по параплаванию, который проходит на Мадейре, бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине в соревновательном классе S4.

Чемпионом Европы стал нейтральный спортсмен в личном зачете Роман Жданов с результатом 41.22, а серебро досталось чеху Арносту Петрачеку - 43.75.

„Я очень рад, что смог показать свой лучший результат за последние годы. Быстрее я был только на этапе Кубка мира в Берлине в 2019 году. Я вышел на соревнования с очень хорошей подготовкой и самочувствием, так что могу быть всем доволен. Единственное, что немного цепляет, так это то, что серебряный призер Петрачек сумел финишировать лишь немногим лучше – он коснулся стенки всего на 15 сотых секунды быстрее меня“, - прокомментировал Топкин.

В четверг Топкин примет участие в заплыве на 50 м вольным стилем. Сюзанна Кауль (S10) будет соревноваться на дистанции 100 м вольным стилем в пятницу и на дистанции 100 м на спине в субботу. Робин Ликсор в субботу будет соревноваться на дистанции 100 м брассом.

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