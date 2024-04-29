Что происходит в семьях, как распознать опасность по детским играм „в секс“ и почему педагогов Ида-Вирумаа пугает само слово „сексуальность“?

Дом детей - теплое и уютное название. И зайдя в их помещения, действительно чувствуешь себя в очень уютном пространстве. Здесь есть комната для бесед с детьми, комната, где специалисты в расслабленной и доброжелательной обстановке общаются с родителями. Есть чуть более строгие по цветам и декору помещения - там, где, например, с детьми говорит следователь или где доктор проводит медицинский осмотр. Идея Дома детей - собрать под одной крышей необходимых специалистов, чтобы в случае, если ребенок травмирован ненадлежащим обращением и подвергся насилию, то ему не пришлось бы посещать разные инстанции, подвергаясь еще большему стрессу.

К сожалению, подавляющее большинство преступлений на сексуальной почве совершается именно в отношении несовершеннолетних. Например, в 2023 году преступлений сексуального характера в Эстонии было зарегистрировано 731, из них 637 - против несовершеннолетних.

Как правило такие преступления совершают обычные люди - это наши близкие, знакомые и друзья. Педофилов среди преступников очень мало. Люди игнорируют преступное сексуальное поведение взрослых и пытаются для себя „нормализовать“ случившееся - „он был пьян, не понимал, что делает“, „это было только один раз и больше не повторится“ или „ребёнок ничего не понял, лучше скорее всё забыть“.

Тревожная тенденция в том, что именно в Ида-Вирумаа эта тема - сексуальности, сексуального воспитания, разговоров о том, как защитить себя от сексуального насилия, по словам специалистов, оказывается более „табуированной“. Поэтому такие преступления могут замалчивать.