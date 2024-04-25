В Латвии полиция нашла в багажнике машины голого, избитого мужчину: задержаны подозреваемые в похищении

Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), в ночь на 2 апреля полицейские, патрулирующие дороги в Цесисском крае, остановили для проверки автомобиль Citroen Berlingo.

За рулем оказался мужчина 1982 г.р., находившийся в состоянии алкогольного опьянения (2,8 промилле). В хорде проверки полицейские обратили внимание на то, что в багажнике может кто-то находиться.

Открыв багажник, они нашли там голого и избитого мужчину. Позже в больнице у него констатировали легкие телесные повреждение.

По подозрению в похищении человека полиция задержала водителя и его пассажира — мужчину 1978 г.р. Выяснилось, что потерпевший был знаком со своими обидчиками.

Следствием было установлено, что подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, явились в дом к своей жертве — мужчине 1961 г.р. Там они его избили, заставили раздеться и в таком виде лечь в багажник.

Также полиция установила, что подозреваемый 1982 г.р. устроил расправу над жертвой по личным мотивам, которые. Возможно, были связаны с произошедшим ранее инцидентом.

В настоящее время к обоим подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие по делу продолжается. За это преступление может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.