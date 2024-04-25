Роберт Рооба накануне ЧМ в Вильнюсе: за все время, что я играю за сборную, у нас еще не было такой качественной команды

Сборная Эстонии по хоккею готовилась к предстоящему ЧМ более двух недель, и в среду был объявлен окончательный состав из 20 человек для участия в турнире в Вильнюсе. В преддверии предстоящих игр были сыграны контрольные матчи с Литвой и Китаем. В первой игре было поражение со счетом 1:3, а во второй игре была крупная победа со счетом 5:1.