25.04.2024, 14:46
Роберт Рооба накануне ЧМ в Вильнюсе: за все время, что я играю за сборную, у нас еще не было такой качественной команды
ФОТО: | Delfi Meedia
Сборная Эстонии по хоккею в субботу начинает свое выступление на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) в Вильнюсе. По словам капитана команды Роберта Рообы, цель команды минимум – завершить турнир с медалью.
Сборная Эстонии по хоккею готовилась к предстоящему ЧМ более двух недель, и в среду был объявлен окончательный состав из 20 человек для участия в турнире в Вильнюсе. В преддверии предстоящих игр были сыграны контрольные матчи с Литвой и Китаем. В первой игре было поражение со счетом 1:3, а во второй игре была крупная победа со счетом 5:1.