ПОДКАСТ | Если сборная Эстонии по хоккею хочет добиться повышения в классе, то сейчас идеальное время

На предстоящем чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) Эстонии предстоит сыграть с Украиной, Китаем, Нидерландами, Испанией и хозяевами турнира Литвой.

На прошлом ЧМ, который состоялся в Таллинне, наша сборная заняла четвертое место. Эстония обыграла Сербию (2:1), Нидерланды (4:2), но затем уступила Украине (4:7), Японии (1:3) и Китаю (2:5).

Нынешняя группа довольно сбалансированная. Литва с 2019 года выступала в группе А первого дивизиона, но в последние годы у этой сборной смена поколений, в составе уже нет звезд уровня Зубруса или Каспарайтиса. На прошлом ЧМ команда не смогла одержать ни одной победы. Япония выиграла прошлогодний турнир в Таллинне, но Украина, занявшая второе место в группе, также оставила очень приятное впечатление, забросив в общей сложности 35 шайб в пяти играх. Состав Украины довольно молодой, и, по мнению главного редактора RusDelfi Андрея Шумаков, в этом году именно украинцы могут претендовать на повышение в классе.

„Но если сборная Эстонии хочет выйти в группу А, то этот сезон - лучшее время, - добавляет Шумаков. - Из дивизиона ниже поднялась не самая сильная Испания, у Литвы, несмотря на то, что это хозяева - не самая сильная в истории команда. Многое покажет уже первый матч с Украиной“.

В товарищеских играх сборная Эстонии проиграла Литве (1:3) и выиграла у Китая (5:1). С Литвой играл молодежный состав, с Китаем - близкий к оптимальному.

Поскольку группа довольно равная, многое зависит от того, как команды начнут турнир. Старт у Эстонии предстоит нелегкий: в первом матче наши хоккеисты встретятся с Украиной, а во втором - с Литвой. „Если эстонским хоккеистам повезет, то это может помочь расправить крылья на весь турнир. И наоборот“, - считает Евгений Грибовский.

„Средний возраст эстонской команды - 25 лет, при этом в каждой линии есть молодые ребята. Если они начнут с двух поражений, это может выбить команду из колеи“, - объясняет он свою точку зрения.