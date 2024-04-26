Лийза Пакоста: пока к животному относятся как к вещи, запрещать зоофилию нет смысла

Delfi на днях представил публике ужасающую историю о собаке, над которой хозяин совершает сексуальное насилие. За происходящим наблюдал маленький ребенок. Член Рийгикогу Лийза Пакоста (Eesti 200) поясняет, что запрет зоофилии в Эстонии упирается в то, что животное по-прежнему воспринимается как объект в правовом пространстве, и в этом случае уже существуют законы, на основании которых насильника над животными можно привлечь к ответственности.