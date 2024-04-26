Мнение
26.04.2024, 17:10

Лийза Пакоста: пока к животному относятся как к вещи, запрещать зоофилию нет смысла

 
Лийза Пакоста
член правовой комиссии Рийгикогу (Eesti 200)
Liisa Pakosta
Liisa Pakosta
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Delfi на днях представил публике ужасающую историю о собаке, над которой хозяин совершает сексуальное насилие. За происходящим наблюдал маленький ребенок. Член Рийгикогу Лийза Пакоста (Eesti 200) поясняет, что запрет зоофилии в Эстонии упирается в то, что животное по-прежнему воспринимается как объект в правовом пространстве, и в этом случае уже существуют законы, на основании которых насильника над животными можно привлечь к ответственности.

Пример, приведенный в истории Ану Тенсинг, на самом деле уже регулируется законом, а именно Законом о защите детей. Если рассматривать инцидент как издевательство над животными, то кажется, что все необходимое для этой истории уже присутствует в Законе о защите животных.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства в настоящее время готовит новый всеобъемлющий и современный закон о защите животных. Как нам подтвердили во фракции Eesti 200 представители министерства, этот проект будет готов в ближайшее время.

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