В МИДе России обсуждают запрет на выдачу и замену документов за границей. Это коснется 83 тысяч эстоноземельцев

При этом, по данным ООН, в 2021 году за пределами РФ проживало около 10 млн выходцев из нее. На фоне СВО и частичной мобилизации страну покинуло еще не менее 700 тысяч человек. Лишь около 155 тысяч из них получили временные виды на жительство в странах Европы, Турции и СНГ. Из 15 тысяч россиян, запросивших в 2022 году политическое убежище в ЕС, его получило только 2 тысячи. Для остальных российский паспорт остается единственным удостоверением личности. Аналогичный запрет на обмен документов за границей с 7 сентября 2023 года ввели белорусские дипмиссии . В связи с этим значительноечисло белорусских эмигрантов, которые из-за политических преследований не могут вернуться на родину, вынуждены жить с просроченными документами и просят ООН признать их в качестве действующих или предоставить аналог по типу паспортов Нансена , в 20-е годы ХХ века выдававшихся беженцам из советской России.