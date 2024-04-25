В МИДе России обсуждают запрет на выдачу и замену документов за границей. Это коснется 83 тысяч эстоноземельцев
Согласно проекту приказа, который имеется в распоряжении „Новой“, возможна „временная приостановка оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства“ консульскими учреждениями МИД РФ за рубежом, пишет Новая газета.
По состоянию на 15 февраля 2024 года, в Эстонии проживает 83 507 граждан Российской Федерации с видом на жительство.
В проекте документа запрет предлагается ввести уже c 2024 года. На запрос „Новой“ относительно его подлинности и в целом реальности таких перспектив пресс-служба МИД пока не ответила.
При этом, по данным ООН, в 2021 году за пределами РФ проживало около 10 млн выходцев из нее. На фоне СВО и частичной мобилизации страну покинуло еще не менее 700 тысяч человек. Лишь около 155 тысяч из них получили временные виды на жительство в странах Европы, Турции и СНГ. Из 15 тысяч россиян, запросивших в 2022 году политическое убежище в ЕС, его получило только 2 тысячи. Для остальных российский паспорт остается единственным удостоверением личности. Аналогичный запрет на обмен документов за границей с 7 сентября 2023 года ввели белорусские дипмиссии. В связи с этим значительноечисло белорусских эмигрантов, которые из-за политических преследований не могут вернуться на родину, вынуждены жить с просроченными документами и просят ООН признать их в качестве действующих или предоставить аналог по типу паспортов Нансена, в 20-е годы ХХ века выдававшихся беженцам из советской России.
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