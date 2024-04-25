Новый законопроект: семейные врачи получат право обслуживать людей, не входящих в их списки пациентов, станет проще использовать альтернативные лекарства

„До сих пор семейные врачи у нас работали по спискам. Мы не отказываемся от этого, но в исключительных случаях, когда врачу трудно найти замену, семейному врачу можно будет платить за оказание услуг пациенту не из его списка“, - сообщила министр здоровья Рийна Сиккут, представляя законопроект в Рийгикогу.