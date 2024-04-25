Здоровье
25.04.2024, 12:16

Новый законопроект: семейные врачи получат право обслуживать людей, не входящих в их списки пациентов, станет проще использовать альтернативные лекарства

 
Представляя законопроект, министр здравоохранения Рийна Сиккут (слева) сказала, что семейные врачи смогут получать деньги за обслуживание пациентов не из своего регистра. По словам семейного врача Кармен Йоллер, необходимо избавить семейных врачей от слишком обременительных бюрократических обязанностей.
Представляя законопроект, министр здравоохранения Рийна Сиккут (слева) сказала, что семейные врачи смогут получать деньги за обслуживание пациентов не из своего регистра. По словам семейного врача Кармен Йоллер, необходимо избавить семейных врачей от слишком обременительных бюрократических обязанностей.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia kollaaž

Новый законопроект не решит проблему нехватки рабочей силы в сфере здравоохранения. Для этого требуется более четкое разделение функций врачей-специалистов, сотрудников скорой помощи и семейных врачей.

„До сих пор семейные врачи у нас работали по спискам. Мы не отказываемся от этого, но в исключительных случаях, когда врачу трудно найти замену, семейному врачу можно будет платить за оказание услуг пациенту не из его списка“, - сообщила министр здоровья Рийна Сиккут, представляя законопроект в Рийгикогу.

Касса здоровья также получит возможность перенаправлять оставшихся без семейного врача людей в другой регистр пациентов, если на конкурсной основе не был найден новый семейный врач или его замена. „Поставщиком услуг для этого списка людей может быть и центр здоровья“, - пояснила Сиккут.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии