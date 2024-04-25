Юниорская сборная Таиланда по хоккею забросила 57 шайб команде Кувейта

Это была первая игра в истории сборной юниорской сборной Кувейта на Кубке Азии и Океании.

Согласно статистике Международной федерации хоккея (IIHF), тайская команда нанесла в матче 122 броска, а голкипер проигравшей команды совершил 65 сейвов. За 60 минут Кувейту удалось нанести один бросок по воротам, который пришелся на первый период.

В результативном матче удалось отличиться всем игрокам сборной Таиланда. Самым результативным стал Натапат Патонг, забросивший семь шайб и отдавший шесть голевых передач. В общей сложности шесть игроков сборной Таиланда набрали не менее 10 очков.

Победа Таиланда со счетом 57:0 была не единственной разгромной победой в тот день: хозяева турнира Узбекистан разгромили Иран со счетом 19:0, а Монголия одержала победу над Индией со счетом 32:0.

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