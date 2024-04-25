Польша заявила, что готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, уехавших из страны после начала войны

«Я думаю, что многих поляков возмущает когда они видят молодых украинцев в гостиницах и кафе и слышат при этом, как много мы делаем для того, чтобы помочь Украине», — цитирует Reuters фрагмент интервью главы Минобороны Польши телеканалу Polsat News.

Как именно Польша будет помогать вернуть мужчин призывного возраста в Украину, министр обороны уточнять не стал, заявив лишь, что «возможна любая помощь».

В Украине принят новый закон о мобилизации, он вступит в силу в мае. Предполагается, что по новым правилам Вооруженные силы Украины могу пополнить до 500 тысяч человек, но точное число подлежащих мобилизации в законе не прописано.

На фоне принятия нового закона о мобилизации украинцам гражданам призывного возраста запретили получать паспорта в консульских учреждениях за пределами страны — за документами придется возвращаться в Украину.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в страны ЕС уехали около 4,3 миллиона украинцев, в том числе 860 тысяч взрослых мужчин, сообщает Reuters со ссылкой на базу данных Eurostat. Польша занимает второе после Германии место по числу принятых украинцев — она дала временное убежище примерно 950 тысячам человек.

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