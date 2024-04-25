МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: русские - народ без собственного государства

Оценивая войну России против Украины, большинство исследователей исходят из того, что она порождена стремлением Москвы восстановить свою империю, которую она потеряла с распадом Советского Союза. Двадцать лет назад Збигнев Бжезинский писал о том, что «без Украины Россия перестанет быть евразийской империей» 1 , а В. Пу­тин постоянно повторяет, что намерен в той или иной форме бороться за «историческую Россию», под которой пони­мается страна в границах если не Российской империи 1913 г., то СССР 1989-го .

Иначе говоря, постимперская травма считается основной реальной при­чиной (формальные типа «нацифи­кации» Украины или расширения НАТО мы не рассматриваем) российской агрессии. Если принять эту гипотезу, воз­никает вопрос: почему, например, европейские империи, терявшие когда-то входившие в их состав террито­рии, не пытались через 30 лет после их утраты затеять такие же «реконкисты»? На мой взгляд, тема нуждается в глу­боком осмыслении, и ответ на этот вопрос не может сводиться к тезису, что «у русских всё не так, как у европейцев». Даже если различия и имеются, их нужно должным образом оценить.