Мнение
25.04.2024, 15:01

МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: русские - народ без собственного государства

 
Владислав Иноземцев
доктор экономических наук, профессор, директор Центра исследований постиндуст­риального обще­ства
Владислав Иноземцев (на переднем плане) на форуме Свободной России в Таллинне, 2.10.2023
Владислав Иноземцев (на переднем плане) на форуме Свободной России в Таллинне, 2.10.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Постимперская травма считается основной реальной при­чиной (формальные типа «нацифи­кации» Украины или расширения НАТО мы не рассматриваем) российской агрессии. Если принять эту гипотезу, воз­никает вопрос: почему, например, европейские империи, терявшие когда-то входившие в их состав террито­рии, не пытались через 30 лет после их утраты затеять такие же «реконкисты»?

Оценивая войну России против Украины, большинство исследователей исходят из того, что она порождена стремлением Москвы восстановить свою империю, которую она потеряла с распадом Советского Союза. Двадцать лет назад Збигнев Бжезинский писал о том, что «без Украины Россия перестанет быть евразийской империей»1, а В. Пу­тин постоянно повторяет, что намерен в той или иной форме бороться за «историческую Россию», под которой пони­мается страна в границах если не Российской империи 1913 г., то СССР 1989-го.

Иначе говоря, постимперская травма считается основной реальной при­чиной (формальные типа «нацифи­кации» Украины или расширения НАТО мы не рассматриваем) российской агрессии. Если принять эту гипотезу, воз­никает вопрос: почему, например, европейские империи, терявшие когда-то входившие в их состав террито­рии, не пытались через 30 лет после их утраты затеять такие же «реконкисты»? На мой взгляд, тема нуждается в глу­боком осмыслении, и ответ на этот вопрос не может сводиться к тезису, что «у русских всё не так, как у европейцев». Даже если различия и имеются, их нужно должным образом оценить.

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