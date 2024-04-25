МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: русские - народ без собственного государства
Постимперская травма считается основной реальной причиной (формальные типа «нацификации» Украины или расширения НАТО мы не рассматриваем) российской агрессии. Если принять эту гипотезу, возникает вопрос: почему, например, европейские империи, терявшие когда-то входившие в их состав территории, не пытались через 30 лет после их утраты затеять такие же «реконкисты»?
Оценивая войну России против Украины, большинство исследователей исходят из того, что она порождена стремлением Москвы восстановить свою империю, которую она потеряла с распадом Советского Союза. Двадцать лет назад Збигнев Бжезинский писал о том, что «без Украины Россия перестанет быть евразийской империей»1, а В. Путин постоянно повторяет, что намерен в той или иной форме бороться за «историческую Россию», под которой понимается страна в границах если не Российской империи 1913 г., то СССР 1989-го.