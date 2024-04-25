Крупная фирма развития недвижимости теперь предлагает на новые дома 5-летнюю гарантию
Начиная с этого года у тех, кто ищет новый дом, есть одна очень важная причина в первую очередь обращать внимание на дома в Таллинне и его окрестностях, которые строит Invego, потому что эта крупная фирма развития недвижимости теперь впервые в Эстонии предлагает каждому покупателю жилья включённую в цену строительную гарантию на 5 лет. Зачем это нужно и как это работает?
"Покупка дома — это важное решение, и для многих – одна из самых крупных и долгосрочных инвестиций в жизни. Теперь гарантия, которую мы предлагаем, обеспечивает всем покупателям спокойствие и уверенность на целые пять лет“, — говорит менеджер по продажам Invego Маркус Кюлавийр, по словам которого, гарантия действует в жилых районах Тискреоя, Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд.
„Девиз Invego с самого начала был в том, что мы сами создаём стандарт будущего, прокладываем путь и поднимаем планку всё выше и выше“, – сказал Кюлавийр и добавил, что самый большой на рынке гарантийный срок говорит об уверенности Invego как в качестве собственной работы, так и в качестве работы тщательно отобранных партнёров.
По словам Кюлавийра, гарантия работает так: в экстренных случаях, когда нарушается течение повседневной жизни, соответствующие службы реагируют незамедлительно, а все остальные менее важные работы, на которые распространяется гарантия, выполняются после первых трех лет эксплуатации, а затем, по прошествии ещё двух лет, проводятся дополнительные работы, если в этом возникнет необходимость. „Таких работ никогда не было много, а во многих случаях, их и вовсе нет, но самое главное для каждого человека – это знание и уверенность, что всё будет хорошо, если что-то случится“, – прокомментировал Кюлавийр.
Кюлавийр сказал также, что пятилетняя гарантия распространяется на всё, что находится внутри квартиры при продаже, например, на вентиляцию, отопительные приборы, термостаты, смесители, полы с подогревом, паркет или двери. „Гарантия производителя зачастую короче, но мы, разумеется, выбираем для своих объектов надёжную и качественную продукцию, поэтому можем с уверенностью обещать пять лет“, — подчёркивает менеджер по продажам Invego.
„Я уверен, что пятилетняя гарантия на строительство скоро станет новым стандартом в отрасли. Если хорошие производители автомобилей могут дать пятилетнюю гарантию, то почему этого не может сделать хороший застройщик“, – говорит Кюлавийр и приглашает всех ознакомиться с жилыми районами Invego.
Луккаранна. Район на берегу моря, предлагающий уникальную жилую среду. Этот роскошный жилой район сочетает в себе близость к природе, архитектурное разнообразие и возможности для ведения активного образа жизни. Сердцем комплекса является необычайно зелёный линеарный парк с несколькими зонами общего пользования, из которого извилистая дорожка с дощатым настилом ведёт прямо к морю.
Тискреоя. Большие и светлые квартиры здесь спроектированы так, чтобы стать идеальным домом для семей с детьми. В Тискреоя много различных мест для проведения досуга, в первую очередь это несколько игровых и спортивных площадок, которые позволяют и детям, и родителям активно проводить время на свежем воздухе.
Уус-Ярвекюла. Это ориентированный на семьи жилой район, в котором гармонично сочетаются природа и комфорт городской жизни. Дома с большими садами и террасами, игровая площадка и тропы здоровья обеспечивают разнообразие досуга для всех членов семьи.
Кейла Паргикодуд. Это новый, утопающий в зелени жилой комплекс энергетического класса A в центре города Кейла. Первые дома этого квартала будут готовы уже во второй половине 2025 года. В квартирах будет от одной до пяти комнат. Большие террасы и балконы, рационально организация парковки, вместительные кладовые, игровая площадка с высоким озеленением, множество других зелёных насаждений и тропы здоровья, которые начинаются прямо от входных дверей.