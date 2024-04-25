Крупная фирма развития недвижимости теперь предлагает на новые дома 5-летнюю гарантию

"Покупка дома — это важное решение, и для многих – одна из самых крупных и долгосрочных инвестиций в жизни. Теперь гарантия, которую мы предлагаем, обеспечивает всем покупателям спокойствие и уверенность на целые пять лет“, — говорит менеджер по продажам Invego Маркус Кюлавийр, по словам которого, гарантия действует в жилых районах Тискреоя, Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд.

„Девиз Invego с самого начала был в том, что мы сами создаём стандарт будущего, прокладываем путь и поднимаем планку всё выше и выше“, – сказал Кюлавийр и добавил, что самый большой на рынке гарантийный срок говорит об уверенности Invego как в качестве собственной работы, так и в качестве работы тщательно отобранных партнёров.

По словам Кюлавийра, гарантия работает так: в экстренных случаях, когда нарушается течение повседневной жизни, соответствующие службы реагируют незамедлительно, а все остальные менее важные работы, на которые распространяется гарантия, выполняются после первых трех лет эксплуатации, а затем, по прошествии ещё двух лет, проводятся дополнительные работы, если в этом возникнет необходимость. „Таких работ никогда не было много, а во многих случаях, их и вовсе нет, но самое главное для каждого человека – это знание и уверенность, что всё будет хорошо, если что-то случится“, – прокомментировал Кюлавийр.

Кюлавийр сказал также, что пятилетняя гарантия распространяется на всё, что находится внутри квартиры при продаже, например, на вентиляцию, отопительные приборы, термостаты, смесители, полы с подогревом, паркет или двери. „Гарантия производителя зачастую короче, но мы, разумеется, выбираем для своих объектов надёжную и качественную продукцию, поэтому можем с уверенностью обещать пять лет“, — подчёркивает менеджер по продажам Invego.