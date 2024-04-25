ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ: До конца апреля ещё можно приобрести жильё со скидкой 30 000 евро
Сандра Алликсаар, которая в Invego отвечает за продажи, ещё раз подчёркивает, что все дома, предлагаемые со скидкой, уже готовы к заселению, и покупатели могут переехать в них уже завтра. „Особенно хорошие предложения, соответствующие разным потребностям, есть в каждом из этих жилых районов. Например, в Луккаранна есть большие и просторные „дуплексы“, а в Тискреоя – большие семейные квартиры. В Уус-Ярвекюла предлагаются 5-комнатные рядные дома с собственной террасой и двором, где уже нынешнем летом можно организовывать барбекю и приятно проводить время с друзьями“, — рассказывает об открывающихся возможностях Алликсаар.
Это единственная в своём роде проводимая Invego большая кампания льготных цен, и скидки действуют в течение ограниченного времени – только до конца апреля. „В начале кампании выбор был несколько шире, теперь он сузился, но, с другой стороны, настолько же больше стало счастливых домовладельцев“, — говорит Алликсаар об успехе кампании и добавляет, что для покупателей важен не только сам дом, но и то, что его окружает, а также возможности для совместного досуга и спорта. „Хорошо продуманные комплексные решения жилых районов Уус-Ярвекюла, Тискреоя и Луккаранна, определённо, стоит увидеть своими глазами, а заодно осмотреть и готовые к заселению дома, предлагаемые по льготной цене“, — говорит Сандра Алликсаар.
Кроме того, не следует забывать, что Invego — единственная компания в Эстонии, которая предоставляет на все новые дома строительную гарантию на 5-лет, что обеспечивает владельцам спокойствие. „Покупка дома — важное решение, для многих это – одна из самых больших и долгосрочных инвестиций в жизни. Наша 5-летняя строительная гарантия распространяется на всё, что есть в квартире или рядном доме при его покупке, начиная с систем вентиляции и отопительного оборудования и заканчивая паркетом или смесителями“, — добавляет Алликсаар.
Не упустите эту возможность, потому что кампания продлится только до конца апреля и предложение действует только для покупателей жилья, заключивших обязательственно-правовой договор до 30.04.2024.
Уус-Ярвекюла. Этот район представляет собой семейный центр, в котором гармонично сочетаются природа и комфорт городской жизни. У всех домов в Уус-Ярвекюла есть собственные сады и большие террасы. Здесь также есть игровая площадка и тропы здоровья, что обеспечивает разнообразие досуга для всех членов семьи. Этот район отличается ещё и тем, что состоит только из рядных и парных домов.
Луккаранна. Район на берегу моря, предлагающий уникальную жилую среду. Этот роскошный жилой район сочетает в себе близость к природе, архитектурное разнообразие и возможности для ведения активного образа жизни. Сердцем комплекса является необычайно зелёный линеарный парк с несколькими зонами общего пользования, из которого извилистая дорожка с дощатым настилом ведёт прямо к морю.
Тискреоя. Большие и светлые квартиры здесь спроектированы так, чтобы стать идеальным домом для семей с детьми. В Тискреоя много различных мест для проведения досуга, в первую очередь это несколько игровых и спортивных площадок, которые позволяют и детям, и родителям активно проводить время на свежем воздухе.