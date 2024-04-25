ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ: До конца апреля ещё можно приобрести жильё со скидкой 30 000 евро

Сандра Алликсаар, которая в Invego отвечает за продажи, ещё раз подчёркивает, что все дома, предлагаемые со скидкой, уже готовы к заселению, и покупатели могут переехать в них уже завтра. „Особенно хорошие предложения, соответствующие разным потребностям, есть в каждом из этих жилых районов. Например, в Луккаранна есть большие и просторные „дуплексы“, а в Тискреоя – большие семейные квартиры. В Уус-Ярвекюла предлагаются 5-комнатные рядные дома с собственной террасой и двором, где уже нынешнем летом можно организовывать барбекю и приятно проводить время с друзьями“, — рассказывает об открывающихся возможностях Алликсаар.

Это единственная в своём роде проводимая Invego большая кампания льготных цен, и скидки действуют в течение ограниченного времени – только до конца апреля. „В начале кампании выбор был несколько шире, теперь он сузился, но, с другой стороны, настолько же больше стало счастливых домовладельцев“, — говорит Алликсаар об успехе кампании и добавляет, что для покупателей важен не только сам дом, но и то, что его окружает, а также возможности для совместного досуга и спорта. „Хорошо продуманные комплексные решения жилых районов Уус-Ярвекюла, Тискреоя и Луккаранна, определённо, стоит увидеть своими глазами, а заодно осмотреть и готовые к заселению дома, предлагаемые по льготной цене“, — говорит Сандра Алликсаар.

Кроме того, не следует забывать, что Invego — единственная компания в Эстонии, которая предоставляет на все новые дома строительную гарантию на 5-лет, что обеспечивает владельцам спокойствие. „Покупка дома — важное решение, для многих это – одна из самых больших и долгосрочных инвестиций в жизни. Наша 5-летняя строительная гарантия распространяется на всё, что есть в квартире или рядном доме при его покупке, начиная с систем вентиляции и отопительного оборудования и заканчивая паркетом или смесителями“, — добавляет Алликсаар.