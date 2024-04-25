Комментарий архитектора: Пять причин, по которым стоит купить дом в новом жилом районе Кейла Паргикодуд
Команда Apex Arhitektuuribüroo в сотрудничестве с фирмой развития недвижимости Invego разработала для Кейла Паргикодуд уникальное решение — современный, даже можно сказать, опережающий своё время жилой район, который максимально сохраняет сложившуюся естественную среду. Архитекторы Сигне Китс, Ове Оот и Лийзи Вяхи более подробно рассказывают о своей концепции.
В окружении зелени
Дома комплекса Паргикодуд расположены так, чтобы органично вписаться в существующий лесопарк и быть в окружении чудесного соснового бора. Нам удалось разместить жилые дома в гуще зелени так, чтобы в пространстве между ними остались нетронутыми красоты природы, создавая уют и обеспечивая приватность. Вокруг домов создаётся безопасное общественное пространство, чтобы даже самых младших членов семьи можно было без опасения отпускать на свежий воздух. Мы спроектировали развивающие детские спортивно-игровые площадки, чтобы у малышей мог быть здесь свой собственный мир. Кроме того, здесь можно пополнить запасы энергии во время приятной, спокойной прогулки по тропам здоровья. Парковки рассредоточены и экономично спланированы так, чтобы сохранить деревья и окружающую территорию парка.
Человекоориентированный, персонализированный, домашний
У жителей района Кейла Паргикодуд будет уникальная возможность выйти прямо из дома на лесную тропу, и это, без сомнения, высоко оценят все, независимо от возраста, образа жизни или размера семьи. Гармония между жилыми домами и парком, с одной стороны, и обеспечение личного пространства жильцов, с другой, – для архитекторов это совершенно особая задача и возможность. Создавая решение, они во многом должны исходить из конкретного местоположения и уже существующей окружающей среды. В случае с каждым новым жилым домом, конечно, самое главное — создать ощущение дома и обеспечить его своеобразие архитектурными средствами. Широкая лестница и просторный подъезд с большими окнами словно является продолжением открытого пространства – помимо квартир на этажах расположены кладовые. Таким образом, появляется возможность пересечься с соседями, поделиться своими радостями или одолжить что-то необходимое, что также создаёт более сильное чувство общности.
Продуманная отделка
Уже на начальном этапе идеи комплекса Кейла Паргикодуд у нас в фокусе сразу же оказался кирпич, потому что этот материал характерен для Кейла. Качественный кирпич долговечен. Он создаёт уютную атмосферу и подходит для оригинальной архитектуры. Возможности использования, вид и форма кирпича подчёркивают красоту изгибов и деталей домов. В качестве хорошего контраста, на террасах и балконах использована древесина, что делает жилое пространство мягче, теплее и создаёт ощущение домашнего уюта. Цветовые решения всех шести домов комплекса разные, а главный фасад каждого дома имеет характерную форму – это визитная карточка дома, а также дань уважения лучшим архитектурным практикам Кейла.
Машины. Рациональный подход
Мы создаём общественное пространство, где приятно пройтись пешком и не надо, возвращаясь домой, идти через парковку. Мы стремились избежать больших, неуютных и однообразных асфальтированных площадей. Большая часть парковки решена так, чтобы сохранить максимальное количество деревьев, а также эффективно использовать существующие мощёные площадки и обочины улиц. На улице предусмотрены места для машин гостей и пользователей сервиса аренды автомобилей, а значит, решение учитывает потребность в парковочных местах, которая меняется с течением времени.
Концепция партнёров проекта
Комплекс Кейла Паргикодуд находится в парке, но в самом центре города, такое расположение и среда вдохновляют, увлекают и, в самом лучшем смысле этого слова, бросают вызов. Мы рады работать с Invego, эта компания имеет большой опыт, прогрессивна и дальновидна, к тому же, для неё характерно смелое, отличающееся от других видение. Совместные уникальные проекты дают возможность создать нечто особенное: формировать стандарт будущего, который способствует не только зрелости собственного развития, но и обеспечивает реально ощутимую дополнительную ценность как городскому пейзажу, так и сообществу.