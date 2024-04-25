Комментарий архитектора: Пять причин, по которым стоит купить дом в новом жилом районе Кейла Паргикодуд

В окружении зелени

Дома комплекса Паргикодуд расположены так, чтобы органично вписаться в существующий лесопарк и быть в окружении чудесного соснового бора. Нам удалось разместить жилые дома в гуще зелени так, чтобы в пространстве между ними остались нетронутыми красоты природы, создавая уют и обеспечивая приватность. Вокруг домов создаётся безопасное общественное пространство, чтобы даже самых младших членов семьи можно было без опасения отпускать на свежий воздух. Мы спроектировали развивающие детские спортивно-игровые площадки, чтобы у малышей мог быть здесь свой собственный мир. Кроме того, здесь можно пополнить запасы энергии во время приятной, спокойной прогулки по тропам здоровья. Парковки рассредоточены и экономично спланированы так, чтобы сохранить деревья и окружающую территорию парка.

Человекоориентированный, персонализированный, домашний

У жителей района Кейла Паргикодуд будет уникальная возможность выйти прямо из дома на лесную тропу, и это, без сомнения, высоко оценят все, независимо от возраста, образа жизни или размера семьи. Гармония между жилыми домами и парком, с одной стороны, и обеспечение личного пространства жильцов, с другой, – для архитекторов это совершенно особая задача и возможность. Создавая решение, они во многом должны исходить из конкретного местоположения и уже существующей окружающей среды. В случае с каждым новым жилым домом, конечно, самое главное — создать ощущение дома и обеспечить его своеобразие архитектурными средствами. Широкая лестница и просторный подъезд с большими окнами словно является продолжением открытого пространства – помимо квартир на этажах расположены кладовые. Таким образом, появляется возможность пересечься с соседями, поделиться своими радостями или одолжить что-то необходимое, что также создаёт более сильное чувство общности.

Продуманная отделка