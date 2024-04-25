Вице-мэр Нарвы: если ученики не будут усваивать материал в школе, перейдут на домашнее обучение

„Мы делаем все возможное. Наши учителя активно учат язык, ходят на курсы, участвуют в языковых командировках. Все они зарегистрированы на экзамены – кто на С1, кто на В2. Однако мы не знаем, какие результаты у них будут. Поэтому на сегодняшний день у нас порядка 150 учителей, которым мы должны отправить извещение о прекращении трудовых отношений“, – сказала вице-мэр Нарвы по вопросам образования Мессурме Писарева в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

По словам Писаревой, среди не соответствующих требованиям есть спецпедагоги, которых заменить некем, так как подобных специалистов вообще нет в Эстонии. „По квалификационным требованиям они должны владеть эстонским языком на уровне С1, а в реальности язык общения с учениками у них русский, потому что дети с особыми потребностями не всегда хорошо понимают и на родном языке. Например, в школе Паю в Нарве 48 учителей, 30 из которых не соответствуют квалификационным требованиям. Мы не можем уволить всех учителей. Кто тогда будет учить?“ – отметила она.

„Министр Кристина Каллас говорила о том, что на рынке труда имеется много людей с педагогическим образованием. Да, это так, но они не торопятся окунуться в школьную среду. Не каждый может работать педагогом – для этого нужны особые навыки, особые отношения, – отметила вице-мэр. – Нарвские ученики на олимпиадах получают медали. Это говорит о профессионализме учителей – они знают предмет и могут пробудить интерес у ребенка. Проводя резкий переход, мы рискуем тем, что ребенок может утратить интерес к учебе. Может получиться так, что они не будут усваивать материал в школе и перейдут на домашнее обучение. Такие риски тоже могут возникнуть 1 сентября“.

„Нарва готовит квартиры для приезжих учителей, но в таком масштабе можно построить большой многоквартирный дом. Это нереально, – сказала она. – Конечно, около 10 квартир у нас будет для приезжих педагогов. Ста с лишним квартир в городе просто нет. Городской бюджет не был рассчитан на такое количество съемного жилья“.