Новый законопроект: возврат подоходного налога для родителей детей, тренирующихся в спортивных клубах

На сайте Министерства культуры Маргус Клаан, руководитель отдела спорта, представил обзор изменений, которые напрямую касаются спортсменов и спортивных организаций.

Закон о спорте регулирует эту сферу в Эстонии с 1998 года. Закон устанавливает общие основы организации спорта, права и обязанности спортсменов и тренеров, базу спортивных данных, финансирование спорта и требования к организации спортивных мероприятий, а также, например, соблюдение антидопинговых правил и организацию национального контактного центра по борьбе с манипуляциями на спортивных мероприятиях.

Последние фундаментальные и основополагающие изменения в закон были внесены в 2020 году, когда, в частности, были упорядочены вопросы оплаты труда и занятости спортсменов, что способствовало обеспечению их социальных гарантий. Также был дополнен уголовный кодекс в вопросах допинговых преступлений.

„Однако возник ряд других важных вопросов, в результате чего в прошлом году было решено внести поправки в закон. Сейчас мы отправили на согласование в министерства и спортивные организации проект, который можно разделить на четыре основные части“, — пояснил Клаан.

Что предлагается изменить в законе?

Предоставление льгот по подоходному налогу на взносы, уплаченные спортивной организации за подготовку детей и молодежи. Согласно действующему законодательству, родители имеют право на льготу по подоходному налогу, если их ребенок посещает спортивную школу, но для спортивного клуба такой возможности нет. За последнее десятилетие количество спортивных школ, созданных спортивными организациями, увеличилось в несколько раз и к концу 2023 года достигнет 492. Спортивные школы часто создаются с единственной целью - получить скидку на подоходный налог.