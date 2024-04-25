Новый законопроект: возврат подоходного налога для родителей детей, тренирующихся в спортивных клубах
В апреле Министерство культуры направило проект поправок к Закону о спорте и Закону о подоходном налоге в спортивный сектор и другие министерства для согласования и комментариев.
На сайте Министерства культуры Маргус Клаан, руководитель отдела спорта, представил обзор изменений, которые напрямую касаются спортсменов и спортивных организаций.
Закон о спорте регулирует эту сферу в Эстонии с 1998 года. Закон устанавливает общие основы организации спорта, права и обязанности спортсменов и тренеров, базу спортивных данных, финансирование спорта и требования к организации спортивных мероприятий, а также, например, соблюдение антидопинговых правил и организацию национального контактного центра по борьбе с манипуляциями на спортивных мероприятиях.
Последние фундаментальные и основополагающие изменения в закон были внесены в 2020 году, когда, в частности, были упорядочены вопросы оплаты труда и занятости спортсменов, что способствовало обеспечению их социальных гарантий. Также был дополнен уголовный кодекс в вопросах допинговых преступлений.
„Однако возник ряд других важных вопросов, в результате чего в прошлом году было решено внести поправки в закон. Сейчас мы отправили на согласование в министерства и спортивные организации проект, который можно разделить на четыре основные части“, — пояснил Клаан.
Что предлагается изменить в законе?
Предоставление льгот по подоходному налогу на взносы, уплаченные спортивной организации за подготовку детей и молодежи. Согласно действующему законодательству, родители имеют право на льготу по подоходному налогу, если их ребенок посещает спортивную школу, но для спортивного клуба такой возможности нет. За последнее десятилетие количество спортивных школ, созданных спортивными организациями, увеличилось в несколько раз и к концу 2023 года достигнет 492. Спортивные школы часто создаются с единственной целью - получить скидку на подоходный налог.
Несмотря на то, что основные виды спортивной деятельности одинаковы как в спортивных школах, так и в спортивных клубах, по оценкам, 27 процентов родителей оказываются в неравных условиях, поскольку не имеют возможности вернуть подоходный налог, так как тренировки их ребенка организует спортивный клуб (или другая спортивная организация), а не спортивная школа.
Когда законопроект станет законом, родители также смогут вычитать ежемесячные взносы, плату за курсы, плату за обучение или другие подобные взносы, уплаченные спортивным организациям с юными участниками, которые внесены в спортивную базу данных, как расходы на обучение в течение налогового периода. Цель поправки - обеспечить равное отношение ко всем детям и их родителям, занимающимся спортом. Это снизит административное бремя и дублирование данных для спортивных организаций.
Увеличение порога компенсации добровольным спортивным судьям до 45 евро. В настоящее время спортивные организации и владельцы спортивных школ имеют возможность компенсировать спортивному судье-добровольцу до 20 евро за день судейства, что в общей сложности составляет 1040 евро за календарный год. Эти предельные суммы действуют с 2018 года и, следовательно, уже не покрывают основные расходы на работу спортивного судьи, поскольку индекс потребительских цен с 2018 года вырос на 42 процента.
Спортивным организациям становится все труднее найти людей, готовых помочь им в организации соревнований, поскольку судьям приходится тратить слишком много собственных ресурсов на волонтерство. В результате страдает качество организации соревнований.
В результате предложенной поправки лимит увеличится до 45 евро в день и до 2340 евро в календарный год. Увеличение компенсации поможет обеспечить необходимую поддержку организаторам соревнований и преемственность спортивных судей.
Уточнение правил по борьбе с допингом, манипуляциями, спортивной этике и возврату государственных субсидий. Действующее спортивное законодательство обязывает спортсменов и тренеров соблюдать антидопинговые правила, и спортсмен, уличенный в употреблении допинга или отказавшийся от допинг-теста, лишается права на получение государственных спортивных стипендий и грантов на период запрета
Поправка направлена на то, чтобы на уровне закона обязать соблюдать антидопинговые правила не только спортсменов и тренеров, но и вспомогательный персонал. Она также направлена на то, чтобы добавить к списку запрещенных действий манипуляции со спортивными соревнованиями и другие нарушения спортивной этики.
В случае нарушения этических правил и в период последующих спортивных санкций государство не вправе выплачивать какие-либо пособия лицу, подвергшемуся санкциям. В целях сдерживающего эффекта, помимо возможности прекращения выплаты субсидий, будет создана возможность для лица, предоставляющего субсидию, потребовать обратно все уже выплаченные государственные субсидии, назначенные после нарушения, но до выявления нарушения или наложения санкций. В настоящее время для этого нет никаких правовых оснований. Поправка касается грантов, стипендий и премий, выплачиваемых из государственного бюджета, а также грантов и пособий спортсменам, выплачиваемых спортивными организациями.
Поправки также направлены на регулирование приостановки выплаты олимпийскому медалисту национального пособия и его восстановления на период дисквалификации спортсмена.
Обновление требований к организации спортивных мероприятий. Согласно действующему законодательству, организатор спортивного мероприятия должен получить разрешение от местного муниципалитета, если планируется проведение:
матча или турнира для главных сборных в футболе, хоккее и баскетболе;
матча или турнира футбольного клуба в рамках Кубка УЕФА;
товарищеского матча футбольного, хоккейного или баскетбольного клуба в рамках чемпионата с иностранным клубом или командой;
домашнего матча спортивного клуба в рамках чемпионата по футболу, хоккею или баскетболу.
Поправки направлены на модернизацию и упорядочение регулирования организации спортивных мероприятий и отмену необходимости получения разрешения для видов спорта, которые не представляют практических проблем, но в настоящее время требуют разрешения. В то же время предлагается разрешить проведение автоспортивных мероприятий в тех случаях, когда практический опыт показывает наличие проблем с безопасностью и повышенные риски. Цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность участников спортивных мероприятий и максимально упростить для организаторов процесс подачи заявки на получение разрешения. Это также уменьшит бюрократию для организаторов спортивных мероприятий.
Кроме того, предлагается более широко определить мероприятия с повышенными требованиями к безопасности, для проведения которых необходимо обращаться за разрешением в местные органы власти. Примерами спортивных мероприятий с повышенными требованиями к безопасности могут быть мероприятия, которые проводятся вне обычного места их проведения, на которых устанавливаются крупные мобильные объекты или используется пиротехника.
Каковы следующие шаги?
Для того чтобы предложенные изменения вступили в силу, необходимо пройти следующие этапы:
анализ отзывов, полученных в процессе согласования, и, при необходимости, доработка проекта;
согласование проекта с Министерством юстиции
утверждение поправок к Закону о спорте правительством и представление их в Рийгикогу;
представления проекта в Рийгикогу
Цель Министерства культуры - представить проект в правительство в августе, чтобы Рийгикогу начал процедуру в начале сентября. В этом случае мы надеемся, что поправки вступят в силу в декабре этого года или в январе следующего.
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