Когда член партии реформ Мария Юферева-Скуратовски пишет, что „никто не собирается приклеивать ярлык террористов ни монахиням, ни обычным православным“, это означает лишь, что она не читала своего партнера по коалиции, главу МВД соцдема Лаури Ляэнеметс а.

Ляэнеметс четко заявляет: слова патриарха Кирилла о „священной войне“ „неизбежно бросают тень терроризма на всю руководимую им церковь“. И надо, дескать, „чтобы все православные верующие Эстонии имели бы возможность осуществлять свои суждения и свободу веры таким образом, чтобы слова и наставления патриарха Московского как руководящего органа о поддержке агрессии не бросали на них тень“.