ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (791-й день) | Байден подписал закон о военной помощи Украине на 61 млрд долларов. Поставку Вашингтон начнет „в ближайшие часы“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Сенат США одобрил законопроект о военной помощи Украине. Президент США Джо Байден подписал этот закон
Сенат США одобрил выделение дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 95 миллиардов долларов. На помощь Украине предназначен почти 61 миллиард из этой суммы.
США возобновят поставки оружия Украине в течение нескольких часов, заявил Байден. Ранее сообщалось, что первые поставки, как ожидается, прибудут на линию фронта к концу недели.
Вашингтон, рассказал президент США, направит Киеву боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику.
„Это хороший день для Америки, это хороший день для европейцев, это хороший день для мира — и это имеет важное значение“, — сказал Байден.
По его словам, подписание закона повысит безопасность не только для Америки, но и для всего мира, а союзникам США обеспечит жизненно важную поддержку и возможность защитить себя.
В Смоленской области в результате атаки украинских дронов загорелись гражданские объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленском и Ярцевском районах, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По информации главы региона, в результате атак жертв и пострадавших нет.
Astra сообщает, что, по данным местных жителей, горит Смоленский НПЗ в Ярцевском районе. Всего жители района, пишет телеграм-канал, слышали четыре-пять взрывов недалеко от нефтеперерабатывающего завода.
Россия ночью обстреляла Харьков. Шесть человек пострадали
Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские военные в 00:57 нанесли удар по Шевченковскому району города ракетой, выпущенной из комплекса С-300.
В результате атаки повреждены три многоквартирных дома, два офисных здания, три нежилых дома, газовая магистраль и 33 автомобиля.
Пострадали трое мужчин 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45 и 54 лет.
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе
По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, войска РФ нанесли ракетный удар около 7 утра. По предварительной информации, ранена 43-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
По данным властей, ударной волной повреждены около 30 домов: выбиты стекла, в некоторых домах упали потолки.
„Важные истории“: замминистра обороны РФ Тимура Иванова заподозрили в государственной измене
Как сообщили два не связанных друг с другом источника „Важных историй“, близких к ФСБ, заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали по подозрению в госизмене, а взятка, о которой сообщил СК, — это лишь публичная часть обвинения.
„Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны“, — сообщил один из источников издания.
„За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене“, — сказал другой источник.
В ФСБ России, которая расследует дела о государственной измене, пока это не комментировали.
Тимура Иванова задержали 23 апреля по делу о получении взятки в особо крупном размере. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра обороны на два месяца. Его отправили в СИЗО „Лефортово“.
Евросоюз выделил Украине новый пакет помощи в размере 1,5 миллиарда евро, объявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен днем 24 апреля. По ее словам, это часть из пакета помощи на 50 миллиардов евро.
„Это жизненно важно для поддержания работы государственных служб Украины, пока она дает отпор агрессору. Европа остается единой и решительной“, — заявила глава Еврокомиссии.
Минобороны России утверждает, что российские войска взяли под контроль крупный опорный пункт армии Украины на окраине города Часов Яр в Донецкой области.
„Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава „Южной“ группировки войск при поддержке авиации и артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр. Противник бежал, бросив раненых и убитых“, — сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что часть украинских военнослужащих из опорного пункта сложила оружие и сдалась в плен.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотят втянуть в войну
Как сообщает „Белта“, Лукашенко заявил об этом 24 апреля во время выступления на заседании седьмого Всебелорусского народного собрания.
„Понятно одно: нас очень хотят втянуть в войну. Пока они нас провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру, вооружение. Я уже говорил: мы по другую сторону границы строим мирную жизнь. Стены не возводим. Окопы не роем. Но наше миролюбие — не пацифизм. Я попрошу не путать“, — заявил Лукашенко.
США тайно отправили Украине ракеты ATACMS большой дальности
По данным источника Reuters, ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. Сколько ракет было отправлено, собеседник агентства не уточнил.
Украина впервые применила ракеты ATACMS большой дальности 17 апреля во время атаки по российскому аэродрому в аннексированном Крыму, который находится примерно в 165 километрах от линии фронта. Вероятно, речь идет об атаке на аэродром в Джанкое.
В администрации Байдена, отмечает Reuters, несколько месяцев спорили, отправлять ли ракетные системы ATACMS с дальностью до 300 километров в Украину. ATACMS среднего класса отправили еще в сентябре прошлого года, отмечает издание.
Украинцы призывного возраста не смогут получить паспорта за рубежом
Такие поправки в правила выдачи паспортов гражданина и заграничных паспортов за пределами Украины принял кабинет министров страны.
Правительство запретило пересылать паспорта гражданина Украины и загранпаспорта за границу. Теперь украинцы призывного возраста смогут получить их только в Украине.
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