ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (791-й день) | Байден подписал закон о военной помощи Украине на 61 млрд долларов. Поставку Вашингтон начнет „в ближайшие часы“

По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, войска РФ нанесли ракетный удар около 7 утра. По предварительной информации, ранена 43-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Пострадали трое мужчин 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45 и 54 лет.

В результате атаки повреждены три многоквартирных дома, два офисных здания, три нежилых дома, газовая магистраль и 33 автомобиля.

Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские военные в 00:57 нанесли удар по Шевченковскому району города ракетой, выпущенной из комплекса С-300.

Astra сообщает, что, по данным местных жителей, горит Смоленский НПЗ в Ярцевском районе. Всего жители района, пишет телеграм-канал, слышали четыре-пять взрывов недалеко от нефтеперерабатывающего завода.

В Смоленской области в результате атаки украинских дронов загорелись гражданские объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленском и Ярцевском районах , сообщил губернатор региона Василий Анохин. По информации главы региона, в результате атак жертв и пострадавших нет.

По его словам, подписание закона повысит безопасность не только для Америки, но и для всего мира, а союзникам США обеспечит жизненно важную поддержку и возможность защитить себя.

„Это хороший день для Америки, это хороший день для европейцев, это хороший день для мира — и это имеет важное значение“, — сказал Байден.

США возобновят поставки оружия Украине в течение нескольких часов, заявил Байден. Ранее сообщалось, что первые поставки, как ожидается, прибудут на линию фронта к концу недели.

Сенат США одобрил выделение дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 95 миллиардов долларов. На помощь Украине предназначен почти 61 миллиард из этой суммы.

По данным властей, ударной волной повреждены около 30 домов: выбиты стекла, в некоторых домах упали потолки.

„Важные истории“: замминистра обороны РФ Тимура Иванова заподозрили в государственной измене

Как сообщили два не связанных друг с другом источника „Важных историй“, близких к ФСБ, заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали по подозрению в госизмене, а взятка, о которой сообщил СК, — это лишь публичная часть обвинения.

„Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны“, — сообщил один из источников издания.

„За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене“, — сказал другой источник.

В ФСБ России, которая расследует дела о государственной измене, пока это не комментировали.

Тимура Иванова задержали 23 апреля по делу о получении взятки в особо крупном размере. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра обороны на два месяца. Его отправили в СИЗО „Лефортово“.

Евросоюз выделил Украине новый пакет помощи в размере 1,5 миллиарда евро, объявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен днем 24 апреля. По ее словам, это часть из пакета помощи на 50 миллиардов евро.

„Это жизненно важно для поддержания работы государственных служб Украины, пока она дает отпор агрессору. Европа остается единой и решительной“, — заявила глава Еврокомиссии.

Минобороны России утверждает, что российские войска взяли под контроль крупный опорный пункт армии Украины на окраине города Часов Яр в Донецкой области.

„Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава „Южной“ группировки войск при поддержке авиации и артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр. Противник бежал, бросив раненых и убитых“, — сообщило Минобороны РФ.